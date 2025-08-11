【しまむらの淡色】が可愛いすぎーーーッ！ パトで狙いたい♡「大優勝トップス」

おしゃれなインフルエンサーさんたちが、「しまパト」で可愛い淡色トップスを続々と発見している様子。今回はレイヤードにぴったりのレーストップやビスチェ、きれいめブラウスなど【しまむら】で狙いたい夏トップスを、実際にゲットしたインフルエンサーさんによる着こなしとともにご紹介します。大人可愛い淡色トップスを使って、今っぽいコーディネートを楽しんで。

重ねるだけでおしゃれなシャギービスチェ

【しまむら】「シャギービスチェ」\1,089（税込）

コーディネートがおしゃれに決まる、シャギー素材を使ったビスチェ。@collin_wearさんは「シアーシャギーが存在感があってオシャレな素材感」「Tシャツやタンクトップにレイヤードするだけでワンランク上のコーデに」とアイテムを絶賛しています。シンプルな白のノースリーブや、同色系のフレアスカートを合わせ、全体的に淡いトーンで統一。そこへバッグや帽子で夏らしさをプラスしています。

オンもオフも頼れそうなフリルトップス

【しまむら】「kokラッフルチュールFT」\1,089（税込）

@hiro77andさんがしまむらでゲットしたのは、チュールを組み合わせたラッフル袖のブラウス。大ぶりなフリルが目を引き、上半身を華奢見えさせてくれそうです。ウエストのウェーブデザインが個性的なパンツと合わせて、きれいめなコーディネートに。裾をタックインすることで上半身がよりコンパクトに見え、フリル部分も強調されてバランスのよい着こなしになっています。つま先がメタリックなフラットシューズで、抜け感と甘さを調整しているのもポイント。

コーデが新鮮に見えるシアーブラウス

【しまむら】「TT*YUU2WAYシアーBL」\1,969（税込）

ボーダートップスとワイドパンツのワンツーコーデに、透け感が涼しげなシアーブラウスをプラス。定番の組み合わせが一気に新鮮な雰囲気になっています。大きくあしらわれたフラワーデザインが、コーディネートのいいアクセントに。2WAYで着こなせるシアーブラウスなので、前後を変えて着たり、ボタンを開けて羽織のように着たりと、幅広い着こなしが楽しめそうです。

広がりのある袖が特徴的なレーストップス

【しまむら】「TT*MIIレースアシメP」\1,419（税込）

1枚あると便利なレーストップス、こちらは周りと差がつくベルスリーブがポイント。手元を動かす際にふわっと揺れる、可愛らしい袖口に視線が集まりそうです。@hiro77andさんはすっきりとしたストレートシルエットのジャンパースカートをレイヤードし、大人のジャンスカコーデに仕上げています。スポーツサンダルで抜け感を出せば、あっという間におしゃれ上級者な着こなしが完成。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@collin_wear様、@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W