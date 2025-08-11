My Hair is Bad¡¢¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»°»¸»¸¡ÙÂè2ÃÆ³«ºÅ¡¡ENTH¡¢PEDRO¡¢w.o.d.¤Î3ÁÈ¤ò·Þ¤¨ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö
¡¡My Hair is Bad¤¬¡¢¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»°»¸»¸¡Ù¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¤ÎÂè2ÃÆ¤ò10·î¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§My Hair is Bad¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë³Ð¸ç¤Î¶«¤Ó¡¡¡È¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡É¤¬°ìÃÊ¤ÈËá¤«¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ûー¥à¥é¥ó¥Ä¥¢ー¡Ù¡Ë
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢3¥Ôー¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ß3¥«½ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£10·î2Æü¤Î»¥ËÚ Zepp Sapporo¸ø±é¤ËENTH¡¢10·î7Æü¤Î°¦ÃÎ Zepp Nagoya¸ø±é¤ËPEDRO¡¢11·î3Æü¤Î¹Åç BLUE LIVE¸ø±é¤Ëw.o.d.¤òÂÐ¥Ð¥ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢8·î10Æü¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë