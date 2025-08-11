お盆の時期に帰省や旅行で飛行機に乗る人は多いのではないでしょうか。日本航空（JAL）が、「旅行前にチェック 機内持ち込み○×クイズ」というクイズ形式の動画をインスタグラムの公式アカウントで公開しています。

日本航空がインスタグラムで公開した動画では、まずモバイルバッテリーの機内持ち込みの可否に関するクイズが出された後、「モバイルバッテリーは機内持ち込み○」「必ず機内に持ち込み、預け入れ荷物には入れないでください」と紹介。

また、モバイルバッテリーを持ち込む際の注意点として「モバイルバッテリーは上の棚には収納せず、ご使用の際は常に状態が確認できる場所でお使いください」と解説しています。

このほか、この動画では手持ち花火や液体素材のネッククーラー、飲み物についても、機内持ち込みの可否や機内持ち込み時の注意点を紹介。

日本航空は「『これ、機内に持ち込んでいいんだっけ？』と迷いがちなお手荷物、クイズ形式で確認してみてください」「事前にご確認いただくことで、スムーズなご搭乗と安全なフライトにつながります。ご協力のほどよろしくお願いいたします」とインスタグラムでコメントしています。

日本航空の投稿に対し、インスタグラムでは「良い動画だと思います」「JALさん頑張っているな〜」「飲み物の国際線での制限は初耳でした。勉強になりました」などの声が上がっています。