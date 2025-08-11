「地球上のどんなGKも防げない」28歳日本代表の鮮烈ゴラッソに元プレミア得点王の伝説FWが驚嘆！「まさに完璧なシュートだ」
８月10日に開催されたスコットランドリーグの第２節で、日本人４選手が所属する王者セルティックがアバディーンと敵地で対戦。２−０で快勝を収めた。
この試合で圧巻のゴラッソを叩き込んだのが、左ウイングの前田大然とともに左インサイドハーフで先発した旗手怜央だ。
１−０で迎えた66分、ペナルティエリア手前でパスを受けると、右足を一閃。力強いミドルシュートをゴールに叩き込んでみせた。
この一撃を絶賛したのが、セルティックのレジェンドFWクリス・サットン氏だ。自身のXに、「ハタテのシュートはまさに完璧だ。地球上のどんなゴールキーパーも、あれは防げなかっただろう」と綴っている。
28歳の日本代表MFが、元プレミアリーグの得点王を驚嘆させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】レジェンドが驚嘆した旗手怜央を圧巻ゴラッソ
