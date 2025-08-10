¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÀÐÀîÍ´´õ¤¬²¤½£²¦¼Ô¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³®Àû¡¡SV¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¡¦¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë
"Squadra molto forte."
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿£³¿Í¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ê¡¢°µ´¬¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ë¥Ã¥½¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¥ª¥ì¥Õ¡¦¥×¥í¥È¥Ë¥Ä¥¤Ï¡¢ÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ë¡¢¤½¤¦·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î8Æü¡¢ÉÊÀî¡£¡ÖQoo10 presents ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤Î³«ºÅµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Ç¯10·î7¡¢8Æü¤Ë¡¢ÀÐÀîÍ´´õ¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë²¤½£²¦¼Ô¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨£Á¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤ÎÃË»Ò½éÂåÇÆ¼Ô¡¢郄¶¶Íõ¤òÍÊ¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤ëÀÐÀîÍ´´õ¡¡photo by Kishiku Torao
¡Ö¡ÊÀÐÀî¡ËÍ´´õ¤¬¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬»î¹ç¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
¡¡¥×¥í¥È¥Ë¥Ä¥¤Ï¾Ð´é¤Ç¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£À¤³¦ºÇ¶¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î²÷µó¤«¡£
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÐÀî¤¬¸À¤¦¡£2014Ç¯12·î¤«¤éÌó10Ç¯´Ö¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î6¥Á¡¼¥à¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î±ÑÍº¤¬³®Àû¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆüËÜ¡Ê¤Î¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¡¢ÂçÀª¤ÎÆüËÜ¤ÎÊý¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÐÀî¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¤³¤á¤¿¡£
¡¡Èà¤³¤½¡¢ºòº£¤ÎÆüËÜÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¿Íµ¤¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¡£¼«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃÏ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¼¡Âè¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤·¤Æºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¤¤¤¦±É¸÷¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âSV¥ê¡¼¥°¤¬¿·¤¿¤Ë³«Ëë¤·¡¢郄¶¶Íõ¤äÀ¾ÅÄÍ»Ö¤é¤òÃæ¿´¤Ë¥Ð¥ì¡¼¿Íµ¤¤ÏµÞ¾å¾º¡£¤½¤Î½éÂå²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÀÐÀîËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´¶³´¿¼¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¡ÖÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¹¶·â¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¼éÈ÷¤ÎÆüËÜ¡×¡Û
¡ÖÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¹¶·â¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¼éÈ÷¤ÎÆüËÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÀÐÀî¤Ï¤½¤¦¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ì·¤È½â¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡Öº£²ó¤Î°ìÀï¤Ï¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡Ë¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤¦¤·¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ð¥ì¡¼¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤Ï¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ÀÐÀîÂÐ郄¶¶¤ÎÂÐ·è¹½¿Þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¡Ê郄¶¶Íõ¡Ë¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡£Èà¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¹¶¼é¤ÎÍ×¤È¸À¤¨¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂåÉ½¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë"¥Ü¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤"¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÐÀïÁê¼ê¤ò¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±Ç´¤é¤ì¤ë¤«¡ÊÊø¤»¤ë¤«¡Ë¡¢¤½¤³¤¬¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤¦Å¸Ë¾¤ò¸ì¤ëÀÐÀî¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥ì¥·¡¼¥Ö¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î½¸ÂçÀ®¤À¡£
¡¡ÀÐÀî¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿郄¶¶¤Ï¡¢¡ÖÀÐÀîÁª¼ê¤¬¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¡ËÍ¥¾¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤Ï"ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È"¤Ç¡×¤È¡¢ÀÐÀî¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éº£²ó¤³¤¦¤·¤¿»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¡¢ÌÌÇò¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂåÉ½¤Ç¤ÏÌÁÍ§¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢Å¨Æ±»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£郄¶¶¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿»þÂå¤ËÂÐÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂÐ·è¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÏÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¿Íµ¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖSV¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç"¥Ð¥ì¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦"¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ËÍ¤¿¤Á¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤¬²¦¼Ô¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡£¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÐÀî¤Î¸ýÄ´¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¡Öº£¸å¡¢¥Ð¥ì¡¼³¦¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Û
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥ì¡¼¡¢À¤³¦¤Î¥Ð¥ì¡¼¤¬Î¾Êý¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½¤â¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢À¹¶·¤Ê¥Ð¥ì¡¼³¦¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëº×Åµ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥Ð¥ì¡¼³¦¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¡¢ÀÐÀî¤Ïµ£Á³¤È¤½¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢±ÑÍº¤Î³®Àû¤À¡£
