J1第25節 東京V 1（0-0）0 横浜FM

18:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 26,902人

試合後、城福浩監督はこの日の戦略の一端を明かした。「ヤン･マテウスとエウベルはウインガーとしたらJリーグで1、2を争う選手。我々がボールを持っていれば、おそらく彼ら素晴らしいウィングがやりたくないことにエネルギーをかけなければいけない」。さらに横浜FMがスローペースでスタートするだろうという予想の下、東京Vは前半からハイペースで試合を動かした。

横浜FMはハーフタイムに渡辺皓太と植中朝日を投入。その渡辺がクロスにニアサイドで合わせたり、ポケットに飛び込んで決定機を演出したが、その後は東京Vのリズムに飲まれてしまう。そして62分、新井悠太が左サイドからペナルティエリアの前を横切り齋藤功佑へ。齋藤は持ち出すと左足でファーサイドにクロスを送り、そこに谷口栄斗がヘディングで合わせて決勝点を決めた。

キックオフ時点で180センチ以上あるフィールドプレーヤーは、東京Ｖが2人、横浜FMは5人。そのギャップをシンキングスピードを上げることで補ったという試合運びで、この日の勝利は東京Vに転がった。