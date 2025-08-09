《仲間たちが次々離散》中居正広氏が自ら選ぶ孤立の道“側近”のLINEに「まさかの応対」

「中居さんの代理人が登場する前まではフジの内部にも“中居さんにも反論の場を設けては”と彼を擁護する人もいました。しかし、代理人による度重なる“反論”を見て、もはや彼の擁護派はほとんどいなくなっています」（フジテレビ関係者）

中居正広氏（52）が元フジテレビの女性アナウンサー・Aさんとのトラブルを機に、芸能界を引退して半年あまり。中居氏側は5月12日を皮切りに、フジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングスが設置した第三者委員会（以下、同委員会）に反論を繰り返してきた。

そして8月6日配信の「週刊文春」電子版、および8月7日発売号の誌面で’23年6月2日に中居氏とAさんの間で起きたトラブルの具体的な内容が伝えられた。WEBメディア編集者は言う。

「今回は、Aさんの代理人弁護士が作成し、中居氏に宛てた『通知書』を入手したと報じています。この通知書には中居氏から受けたAさんの被害内容が詳細に記されていたといいます。

しかし、中居氏の代理人弁護士は6日の声明で《記事に掲載されている「通知書」なるものは出所⾃体や真偽も不明なもの》と反論。《この事案については⼀般的に性暴⼒という⾔葉から想起されるような⾏為ではなく、また不同意によるものではなかったものと、当職らは評価しています》と主張したうえ、Aさんの代理人弁護士に対しても《週刊誌等の第三者媒体による情報開⽰が継続的に発⽣しておりますことは、極めて遺憾です》と意見していたのです。

その当日、Aさんの代理人弁護士は中居氏の代理人に対し《あたかも被害女性であるAさんや代理人である当職が守秘義務に違反しているかのような表現がありますが、Aさんも当職も守秘義務に反する行為は今回もこれまでも一切しておりません》と反論。さらに《中居氏代理人らがこのような記載を含む文書を公表されたことは極めて遺憾です》と憤っていました」

しかし、中居氏側が何度も反論を重ねるにつれ、彼の仕事仲間たちに明らかな変化が起きていた。

「中居さんと完全に距離を置く人が連日増えていったのは事実です。“擁護派”とされる橋下徹さんも、最近はもう中居さん側には連絡をとっていないといいます」（前出・フジテレビ関係者）

そんななか、中居氏本人は最近、数少ない仲間たちにも意外な応対をしているようだ。

「側近ともいわれた仕事関係者が、久しぶりに中居さんにLINEしたところ、しばらく既読にすらならなかったそうです。今まではすぐに返事がきたり、必ず何らかの反応があったりする関係だっただけに、心配していました。もうかつての仕事仲間たちとは一切、接触を持ちたくないという意志表示なのでしょうか」

中居は自ら孤立の道を選んでいるのか――。