3度目のライブBPで実戦復帰の最終テスト

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は8日（日本時間9日）、本拠地のブルージェイズ戦前に3度目となる実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板。3イニング想定で46球を投げ、9人に2三振、1安打、1四球という内容だった。8月下旬の復帰に向け、さらに前進した形となった。

ブランドン・ゴームズGM、アンドリュー・フリードマン編成本部長らが見守る中、ダルトン・ラッシング捕手とバッテリーを組んで3イニング想定で46球を投げた。アレックス・コール外野手やマイナー選手を相手に左飛、二ゴロ、一ゴロ、左前打、空振り三振、見逃し三振、二ゴロ、四球、左飛という結果だった。最速は97マイル（156.1キロ）だった。

メジャー1年目の佐々木は、今季8試合で1勝1敗、防御率4.72。右肩インピンジメント症候群で5月13日（同14日）にメジャー初のIL入り。6月20日（同21日）に約20メートルの距離でキャッチボールを開始すると、7月には2度のライブBPに登板。デーブ・ロバーツ監督は3度目のライブBPの出来次第で、次はマイナーでの実戦登板を示唆していた。（Full-Count編集部）