タレントの藤本美貴さんと子役の泉谷星奈ちゃんが8月7日、東京都内で行われたタイガー魔法瓶（大阪府門真市）の「タイガー魔法瓶“らくらくキャップ” マイボトル普及イベント」に参加しました。藤本さんは、普段マイボトルを使用しているかと聞かれ、「熱中症対策としてバッグにはマイボトルが入ってます」と明かしつつ、「家族みんな使っています」と明かしました。

続けて、藤本さんは、家族のマイボトルの使用について「学校にも毎日水筒を持っていっていますし。お水だったりスポーツドリンクだったり、氷をいっぱい入れて、外で買った飲み物もすぐにマイボトルに入れ替えて持ち歩いてます」とコメント。

同じく、星奈ちゃんもマイボトルを持ち歩いているといい、「学校や撮影のときも持っていっています。夏は冷たいお茶とかに氷をいっぱい入れて飲んでいます」と話し、マイボトルに入れるお気に入りのドリンクについては「私は麦茶を家で作って入れてます。最近はお母さんのお手伝いをして、麦茶は茶葉をぽいっと入れて自分で作ったりしています」と語っていました。

イベントでは、藤本さんが考える「自分の子どもに学校から帰ってきたときに実践してほしい」こととして、帰宅からマイボトルを洗うまでの“理想の帰宅ルーティン”を提案。星奈ちゃんが実践する一幕もありました。

藤本さんは、ルーティンについて「実はそんなに難しいことはなくて、自分で帰ってきた後に、手を洗って、マイボトルをすすいで、食洗機に入れる。これができると、ママは本当に助かるんです！」「うちの子にもやってほしいな〜って、ほんとリアルに思ったので、星奈ちゃんにぜひやってみてほしいです！」と提案。星奈ちゃんが藤本さんの“理想の帰宅ルーティン”を一発で再現し、「ちょっと緊張したけど上手にできてよかったです！」とコメントし、満面の笑みを見せていました。

イベントで藤本さんが「タイガーボトル“らくらく”マイスター」、星奈ちゃんが応援隊長にそれぞれ就任したことが発表。2人は夏休み中の母娘をイメージしたリンクコーディネートで登場しました。

タイガー魔法瓶は、食洗機で洗えることができ、パッキン一体型せん「らくらくキャップ」を採用した「真空断熱ボトル」MKRシリーズなどを発売中。スラントハンドルが付いた「真空断熱ボトル」MCZシリーズを9月1日に発売する予定です。

