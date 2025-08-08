女優の今田美桜（28歳）が、8月7日に放送された音楽番組「あんぱん×RADWIMPS スペシャル」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」の泣く演技に「破壊力に気付いてない。本当に罪だな」といった賞賛を受けた。



朝ドラ「あんぱん」に出演している今田美桜と北村匠海、主題歌を歌っているRADWIMPSが番組に出演し、「あんぱん」の名場面を振り返る。



RADWIMPS・野田洋次郎も今田が泣いているシーンが印象深いと話し、北村も「目が大きすぎて。（泣くのを）やめてくれ！って思いますよね。泣くつもりもないのに泣いたシーンがいっぱいあるんですよ。泣かされたというか、目の前で涙を流して、たぶん泣くはずなかったのに（今田演じる）のぶも泣いている」と語る。



野田は今田について「あんまり破壊力に気付いてないですよね、ご本人は。それが本当に罪だなって」と褒め、北村も「そうなんですよ。たまにこう、涙が投げられてきてるんか、っていうくらい、落ちるんじゃなくて前にくるくらい、それくらい破壊力があるんですよ」と語った。