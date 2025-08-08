Aicho Japanが提供するAIチャットツール iN2Xは、生成AIの著作権攻防戦として、二次元創作エコシステムを護る取り組みを行っています。

Aicho Japan「AIチャットツール iN2X」

Aicho Japanが提供するAIチャットツール iN2Xは、生成AIの著作権攻防戦として、二次元創作エコシステムを護る取り組みを行っています。

■AI時代のクリエイターエコノミーの未来と、同社の挑戦

同社は、クリエイターの皆様が安心して創作に打ち込める環境を守るため、今回、iN2Xのプラットフォームに関して生じたコンテンツの盗用問題に対し、断固たる措置を講じたことを報告します。

■iN2Xが誇る、全く新しい体験を生む機能

この特別な体験を実現するため、iN2Xは情熱を注いで独自の機能を開発しました。

・物語で対話(Story Interaction)：

世界最先端のストーリー生成モデルを搭載し、ユーザーに比類なき没入型の対話体験を提供します。

ここでは、憧れのキャラクターと肩を並べ、想像力あふれる冒険や恋愛を共に体験しながら、誰にも真似できない“あなただけの異世界物語”を紡ぐことができます。

・物語画像(Story-to-Image)：

想像を現実に。

ユーザーとキャラクターが共に歩んだストーリー展開をもとに、リアルタイムで美麗な挿絵を自動生成。

物語の中の感動的な瞬間やロマンチックなシーンを、鮮やかにビジュアル化します。

・懸賞ギルド(Bounty Guild)：

活気あふれる創作コラボレーションのハブ。

ユーザーはストーリーのアイデアや世界観設定、キャラクターデザインに関する「懸賞」を投稿したり、他者の懸賞に参加して報酬を得たりできます。

想像力が交錯し、新たな創作が生まれる“共創”のエコシステムです。

・ワークショップ(Workshop)：

独自の対話型インターフェースにより、誰でも簡単に高品質なストーリー創作ができるクリエイティブ工房。

創作のハードルを下げ、「誰もがクリエイターになれる」世界を実現します。

初心者からベテランまで、アイデアを形にするための理想的な場所です。

・魂動画(Soul Animation)：

キャラクターに命を吹き込む革新的な機能。

静止画のキャラクターをベースに、ダイナミックで表情豊かな動画を自動生成。

キャラクターとのインタラクションが、よりリアルで臨場感あふれるものになります。

・返信助手(Reply Assistant)：

会話が行き詰まったときも安心。

キャラクターへの返信に迷ったら、AIが複数の高品質な返信候補を提示。

スムーズで楽しい対話の流れをサポートし、物語の世界に没頭し続けられます。

・錬金研究所(Alchemy Lab)：

創造と実験の最前線。

未来のストーリー体験を探求するための実験的な新機能を先行公開。

誰よりも早くiN2Xの進化を体験し、次世代の創作の在り方を共に切り拓きましょう。

iN2Xの魅力は、キャラクターとの1対1の対話に留まりません。

iN2Xは、二次元文化を愛する人々が集い、創造性を分かち合えるコミュニティを大切にしています。

皆様の好みに合わせてオリジナルIPの漫画やイラストをお届けするだけでなく、他のクリエイターが生み出した多様なコンテンツに触れ、共感を通じて新たな繋がりを見つけられる場所。

このエコシステム全体が、iN2Xが守り、育てていきたい宝物です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 二次元創作エコシステムを護る取り組みを実施！Aicho Japan「AIチャットツール iN2X」 appeared first on Dtimes.