¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤ÇÄã¿ÈÄ¹·Ý¿Í¤Ë¹âÇÈ¥É¥Ã¥¥ê¡Ö¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈóÆñÁê¼¡¤°¡Ä¿åÆñ»ö¸ÎÂ¿¤¤µ¨ÀáÀ¤âÊªµÄ
¡¡8·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡ÖÀâ¶µÃæ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿È¤Î°ÂÁ´¤¬Âè°ìÀâ¡×¤¬¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤éÀâ¶µ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¡Ö¥×¡¼¥ë¤ËÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÄ¹¤¤¤Õ¤ó¤É¤·¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÈãÈ½¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¥×¡¼¥ë¤Î¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Ë¥»¤Î¥í¥±´ë²è¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤¬¸åÇÚ¤Ë ¡È¥À¥á½Ð¤·¡É ¤ò¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¥×¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ª¤Ó¤½Ð¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï·Ý¿Í¤Î ¡È¿ÈÄ¹º¹¡É ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤À¡£
¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤Ì¡Ù¤ÎÂÀÅÄÎ´»Ê¤µ¤ó¡Ê¿ÈÄ¹153cm¡Ë¡¢¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¿ÍÀ¸¡Ù¤Î¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡Ê148cm¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Î»Å³Ý¤±¿Í¡¦¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¿¿±ÉÅÄ¸¤µ¤ó¡Ê183cm¡Ë¡¢¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î»Å³Ý¤±¿Í¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¡Ê184cm¡Ë¤È¤Ï30cm°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¡¼¥ë¤Î¿å¿¼¤Ï1.2m¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÇÈ¤¬¼¡¡¹¤È²¡¤·´ó¤»¡¢Å®¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÀèÇÚ¤Î ¡È¥À¥á½Ð¤·¡É ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ô¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡©¤ÎÇÈ¤Î¤ä¤Ä²¿¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¡©¤Ê¤ó¤Ç¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤È¤é¤ì¤ë¤ó¡©¤³¤ï¤¹¤®¤ë¤ä¤À¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¤¢¤ó¤Ê¤ó¡Õ
¡Ô¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó´Ñ¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥×¡¼¥ë¤ÎÇÈ¤Î¤ä¤Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡Ä¤«¤âÅ®¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤é¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ß¤Æ¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤«¤éµö¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿¿»÷¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¡¢Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»þÎ®¤äµ¨ÀáÊÁ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Í¥¿¤òÂ¿¤¯ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï²á¾ê¤Ê¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ò¥¤¥¸¤ë´ë²è¤Ç¡Ø¥³¥í¥Ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤â¡¢²Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿åÆñ»ö¸Î¤âÂ¿¤¯Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÄ¹¤ÎÄã¤¤·Ý¿Í¤ò¿å¿¼¤Î¤¢¤ë¥×¡¼¥ë¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¡¢ÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë±é½Ð¤Ï¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄñ¹³´¶¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡Ô¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÂ¿Ê¬ÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤á¤²¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÎÇÈ¤Î¤ä¤Ä¤ÏÌµ¤·¡Õ¤È¡¢¡È¥¢¥ó¥Á¡É ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¶ì¸À¤âÊÂ¤Ö¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð±é¤·¤¿·Ý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¾Ð¤¤¤¬¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤¬Äñ¹³´¶¤ò¶¯¤¯»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹¶¤á¤¿±é½Ð¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤¬¾Ð¤¨¤¿¤Î¤«¡£