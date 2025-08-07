¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥½¥Ë¡¼Å±Âà¸å¤ÎBD¥á¥Ç¥£¥¢»Ô¾ì
¡¡2023Ç¯2·î¤Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¡¢2Ç¯¸å¤Î25Ç¯2·î¤Ë¥½¥Ë¡¼¤¬Blu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯¡ÊBD¡Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é25Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î7Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëBD¥á¥Ç¥£¥¢»Ô¾ì¤Î¿ä°Ü¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¾¶á3Ç¯¤Î¾å°Ì¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥·¥§¥¢Á«°Ü¤ò¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¤¹¤ë¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò»È¤¤¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ»öÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇäËç¿ô¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎËç¿ô¤ÈÈÎÇä¿ôÎÌ¤ò³Ý¤±¤Æ»»½Ð¤·¤¿¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18Ç¯1-6·î¤ÎBD¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤ò¡Ö100.0¡×¤È¤·¤Æ»Ø¿ô²½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢22Ç¯¤«¤é²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾å²¼Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ø¿ô¤Ï¸º¾¯¤·Â³¤±¡¢25Ç¯1-6·î¤Ï71.0¤ÈÌó3³ä¸º¤Îµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç½Ì¾®¡£¤½¤³¤ÇBD¥á¥Ç¥£¥¢¤È´ØÏ¢¤¬¿¼¤¤¡¢BD¥ì¥³¡¼¥À¡¼»Ô¾ì¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô»Ø¿ô¤â»»½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¡£BD¥á¥Ç¥£¥¢»Ô¾ì¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢21Ç¯¤«¤é»Ø¿ô¤¬¸º¾¯¤·»Ï¤á¡¢7Ç¯È¾¤Ç3Ê¬¤Î1¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤¿¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î»Ø¿ô¤Ïº¹¤¬³«¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂê¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤È¥½¥Ë¡¼¤¬BD¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿¸å¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î´é¤Ö¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡22Ç¯6·î°Ê¹ß¡¢¾å°Ì¥á¡¼¥«¡¼ÊÌÈÎÇäËç¿ô¥·¥§¥¢¤ÎÆ°¸þ¤ò¤ß¤ë¡£23Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡¢Verbatim Japan¤È¥Þ¥¯¥»¥ë¤¬¼ó°ÌÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯1·î23Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÆ±Ç¯2·î¤ËÏ¿²èÍÑBlu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÀ¸»º´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥·¥§¥¢¤Ï18.9¡ó¤ÈÁ°·î¤Î¤Û¤ÜÇÜ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢À¸»º½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤µÞÂ®¤Ë¥·¥§¥¢¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡¼ó°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Verbatim Japan¤È¥Þ¥¯¥»¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢23Ç¯7·î¤«¤éVerbatim Japan¤Î¥·¥§¥¢¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¿ä°Ü¡¢ÆÈÁöÂÎÀ©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë¤Ï¥½¥Ë¡¼¤È2°ÌÁè¤¤¤òÅ¸³«¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤ÎÈ¯É½¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯¸å¤Î25Ç¯1·î23Æü¡¢º£ÅÙ¤Ï¥½¥Ë¡¼¤¬¡¢Æ±Ç¯2·î¤ËBlu-ray¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£¥½¥Ë¡¼¤Î¥·¥§¥¢¤Ï10¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄ¶Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢25Ç¯1·î¤Ï28.6¡ó¤Þ¤ÇÃ£¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½¥Ë¡¼¤È2°ÌÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¯¥»¥ë¤Î¥·¥§¥¢¤¬ÉüÄ´¡£25Ç¯6·î¤Ë26.8¡ó¤Þ¤ÇÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BD¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ûÍ×¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢BD¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Û¤É¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÛ¿®¤µ¤ì¤º¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Î¤ß¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¿Í¤¬¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢BD¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤Ïº£¸å¤â¸º¾¯¤òÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤È¥½¥Ë¡¼¤ÏBD¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤âBD¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢BD¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ûÍ×¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡ÊBCNÁí¸¦¡¦¿¹±ÑÆó¡Ë
