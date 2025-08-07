佐藤健「グラスハート」コラボカフェ突撃訪問で神対応連発「最上級のファンサ」「男前」と反響続々
【モデルプレス＝2025/08/07】俳優の佐藤健が6日、公式TikTokを更新。自身が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務め、世界配信中のNetflixシリーズ「グラスハート」のコラボレーションカフェに突撃訪問する様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】佐藤健「グラスハート」カフェ降臨でファン騒然
この日、佐藤は「グラスハートコラボカフェにゲリラで突撃してみた」と題した動画を投稿。佐藤がカフェに現れると悲鳴が上がり、ファンは騒然。その中で佐藤は空いている席を探し、ファンと相席した。また、近くに座っていた男性に「誰のファンなんですか？」と声を掛け、男性が「母親が健さんのファンで」と明かすと「お母さんに電話したら？」と勧める佐藤。するとその男性の母親とテレビ電話を開始し、男性と記念撮影も行った。
また、ファンと交流する中で「（TENBLANKとして）ライブのご予定は？」と聞かれると、佐藤は「ドラマの反響次第なんですよ」と返答。これを受け「紅白もありですね？」と『NHK紅白歌合戦』出場の可能性について深掘りされると「それは…！」と苦笑していた。また、非売品のアイテムも手渡しでプレゼントして回り、そろそろ帰ろうとすると「皆様のお会計を全てお支払い頂きました」とアナウンスが流れ、客席から驚きの声が続出。佐藤は大きな拍手を浴び、店を後にしていた。
この投稿には「全員分のお会計支払うのかっこよすぎ」「中身もイケメン」「遭遇した人羨ましすぎる」「最上級のファンサ」「入った瞬間空気がライブ会場」「全部が男前」「これは男も惚れる」といった声が寄せられている。
1993年から現在まで書き継がれてきた、若木未生の不朽の名作「グラスハート」（幻冬舎コミックス刊）を映像化した本作は、これ以上ないくらいピュアで、最高にエモーショナルな青春音楽ラブストーリー。主演の佐藤自身が映像化を念願し、自ら企画した渾身の一作で、佐藤は共同エグゼクティブプロデューサーも務めている。
TENBLANKは、佐藤演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、町田演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、そして志尊演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至の4人からなるロックバンド。ドラマ内で披露されているTENBLANKの楽曲「旋律と結晶」は、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞、飛内将大が作曲を手掛け、ドラマの配信に合わせて現実の世界でもリリースされた。（modelpress編集部）
◆佐藤健「グラスハート」コラボカフェにサプライズ訪問
◆佐藤健主演＆プロデュース「グラスハート」
1993年から現在まで書き継がれてきた、若木未生の不朽の名作「グラスハート」（幻冬舎コミックス刊）を映像化した本作は、これ以上ないくらいピュアで、最高にエモーショナルな青春音楽ラブストーリー。主演の佐藤自身が映像化を念願し、自ら企画した渾身の一作で、佐藤は共同エグゼクティブプロデューサーも務めている。
