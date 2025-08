【ポムポムプリン ポムポムなまいにち】 11月17日 発売予定 価格:1,320円

リーメントは、食玩「ポムポムプリン ポムポムなまいにち」を11月17日に発売する。価格は1個1,320円。

本商品はポムポムプリンたちを立体化したジオラマ風フィギュア。気ままな生活のワンシーンを切り取ったかのようなフィギュアになっており、テレビを見たり音楽を聞いたり、料理をしたりするポムポムプリンがかわいく立体化される。

ラインナップは全6種が存在し、ブラインドパッケージを採用。フィギュアとガムがセットになっている。今回は発売に先駆けて商品画像が初公開された。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661740