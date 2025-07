Billyrromのギタリスト・ラップ・作詞・作曲・編曲とマルチに活躍するRinのソロプロジェクト・aint lindyが、1stアルバム『KID IN ME』をリリース、新アーティスト写真を公開した。本作品はNulbarichのメンバーであり、chilldspotの音楽プロデューサー、ちゃんみなやBillyrromのサウンドディレクターも務めるEthan Augustinを共同プロデューサー、アレンジャーとして迎え、TikTok音楽チャートでトップ50で第5位にもなったシングル「Funny」、同じくTikTokでスマッシュヒットを出したシングル「HERO」を始め、POPSからHIPHOPまで、様々な楽曲が収録された全9曲入り。

また、アルバムからのリード曲「You Mermaid I」のミュージックビデオが公開された。yamaやDoonaなど数々のアーティストも手掛け、「HERO」でも監督を務めたISSHO SUZUKI氏と再びタッグ。”それぞれの個性を認め、時間を共にして踊ればそれば良い”。そんな想いが込められた、とびきりのサマーチューンの世界観とマッチした映像となっている。■aint lindy コメント自身初となるAlbumのタイトルは『KID IN ME』。このアルバムで描いているのは自分自身、そして自分が見た景色とそのときの感情です。なんのフィルターも通すことなく素直に書きました。みんなもフラットな気持ちで、ひとりの人間の言葉として聴いてみてください。(aint lindy)<リリース情報>aint lindy『KID IN ME』2025年7月16日(水)リリース=収録曲=1. KID IN ME (Intro)2. You Mermaid I3. Funny4. Asobase5. HERO6. Dummy7. Time Blues8. Interview9. Clover<ライブ情報>aint lindy 1st One-Man Live ”KID IN ME”2025年11月27日(木)東京・WWWOPEN 18:30 / START 19:00料金:ALL STANDING(一般) \4,000ALL STANDING(学割) \3,000※ドリンク代別先行受付(e+):7/16(水)12:00〜https://eplus.jp/aintlindy/Litlink : https://aintlindy.lnk.to/info