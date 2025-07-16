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1. KID IN ME ¡ÊIntro¡Ë
2. You Mermaid I
3. Funny
4. Asobase
5. HERO
6. Dummy
7. Time Blues
8. Interview
9. Clover
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2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦WWW
OPEN 18:30 / START 19:00
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ALL STANDING¡Ê°ìÈÌ¡Ë \4,000
ALL STANDING¡Ê³Ø³ä¡Ë \3,000
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Àè¹Ô¼õÉÕ¡Êe+¡Ë¡§7/16¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á
https://eplus.jp/aintlindy/
Litlink : https://aintlindy.lnk.to/info
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