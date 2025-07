サムスンの新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」で、次期折りたたみスマートフォン3機種の詳細なスペックが解禁されました。

↑Image:Roland Quandt

横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold7」、タテ折り機の「Galaxy Z Flip7」、そして廉価モデルとなる「Galaxy Z Flip7 FE」の主な仕様は以下のとおりです。

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7

ディスプレイ:カバー(外側)は6.5インチ、内側の折りたたみ画面は8インチ 厚さ:折りたたみ時は8.9mm 重量:215g(折りたたみ機としては世界最軽量クラス) プロセッサ:Snapdragon 8 Elite メモリ(RAM):12GBまたは16GB ストレージ:256GB / 512GB / 1TB カメラ:メイン200MP、超広角12MP、望遠10MP(3倍光学ズーム)、自撮り10MP バッテリー:4400mAh(前モデルと同じ) その他:IP48防塵防水

Galaxy Z Flip7 FE

ディスプレイ:カバー画面は4.1インチ(ほぼ全画面)、折りたたみ画面は6.9インチ プロセッサ:Exynos 2500 メモリ:12GB ストレージ:256GB / 512GB カメラ:メイン50MP、超広角12MP、自撮り10MP バッテリー:4300mAh(25W急速充電、15W Qi2ワイヤレス充電に対応) その他:IP48防塵防水

ディスプレイ:カバー画面は4.1インチ(従来型フォルダー式)、折りたたみ画面は6.9インチ プロセッサ:Exynos 2400 メモリ:8GB ストレージ:128GB / 256GB バッテリー:4000mAh(Z Flip7よりやや小型)

Source:Bluesky

via:The Verge

