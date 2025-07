担当薬剤師が他店舗などからオンラインで服薬指導を行う！タカゾノ／OZ『パッと薬 遠隔さん』

タカゾノと、OZは、保険薬局向けのオンライン服薬指導サービス『パッと薬 遠隔さん』(特許取得済)を、2025年7月10日より正式に販売開始しました。

タカゾノと、OZは、保険薬局向けのオンライン服薬指導サービス『パッと薬 遠隔さん』(特許取得済)を、2025年7月10日より正式に販売開始。

このサービスは、かかりつけ薬剤師が店舗に不在の場合でも、遠隔地からオンラインで服薬指導を行える画期的なシステムです。

患者様の待ち時間を短縮し、薬剤師の働き方改革を促進することで、薬剤師のリソースを有効に活用します。

『パッと薬 遠隔さん』は患者満足度の向上と、薬局現場の業務の効率化を両立する、次世代の薬局業務支援ツールです。

特長:

『パッと薬 遠隔さん』は、処方箋原本を持参された患者様に対し、担当薬剤師が他店舗などからオンラインで服薬指導を行う仕組みを整えています。

令和4年9月30日付の厚生労働省通知「オンライン服薬指導の実施要領」(薬生発0930第1号)に準拠しており、制度に則った運用が可能です。

■導入による主な効果

(1) 患者・薬剤師双方の満足度向上

・かかりつけ薬剤師による継続した対応を実現

・待ち時間の短縮とスムーズな服薬指導

・感染リスクの低減による接遇環境

(2) 薬局業務の平準化・効率化

・人材の柔軟配置による業務の偏りの解消

・短時間勤務や産休・育休人材の有効活用

・人口減少を見据えた人員体制の構築

(3) 突発的事象への柔軟対応

・急な欠員や繁忙時にリモート対応が可能

・災害・緊急時のバックアップ手段としても有効

(4) 地域医療支援

・オンライン診療との連携による包括的な支援

・離島や交通不便地域へのサービス提供

・人材不足地域における薬局運営の安定化

(5) 薬局の生産性と収益性の向上

・業務標準化によりコストを圧縮

・医療費抑制の中でも持続可能な経営を支援

■運用イメージ

運用イメージ

・調剤室内での操作方法

調剤室内での操作方法

・他店薬剤師側での操作方法

他店薬剤師の操作方法

■セキュリティと制度対応

送信された処方箋画像は一定期間後に自動削除されるなど、個人情報保護に万全を期しています。

また、既存の医療情報システムに変更を加えることなく導入可能で、スムーズな運用開始が可能です。

