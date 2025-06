現地時間の2025年6月12日14時30分頃、TwitchやGmail、Discord、Nintendo Switch Online、Spotifyといった人気ウェブサイトやアプリケーションで大規模なアクセス障害が発生しました。一部サービスは既に復旧済みですが、記事作成時点でも利用できないままのサービスもあります。Google Cloud caused massive internet outage, Cloudflare says | Mashable

We are aware of issues affecting multiple external internet providers, impacting the availability of our services such as single sign-on (SSO) and other log-in methods. Our engineering teams are working to mitigate these issues.



Thank you for your continued patience.



For the…— OpenAI (@OpenAI) June 12, 2025

https://mashable.com/article/google-cloud-caused-internet-outage-cloudflare-saysMassive internet outage reported: Google, Cloudflare, Twitch all down | Mashablehttps://mashable.com/article/google-down-cloudflare-twitch-character-ai-internet-outage現地時間の2025年6月12日14時30分頃からさまざまなウェブサービスでアクセス障害が発生。ウェブサービスのアクセス障害を検出するDowndetectorには、インターネットユーザーから各サービスにアクセスできなくなったことが報告されました。アクセス障害が報告されたサービスは以下の通り。・Discord・Google(Google Cloud、Gmail、Google Meetなど)・Spotify・Twitch・character.ai・ロケットリーグ・Cloudflare・Etsy・Pokémon Trading Card Game Pocket・Snapchat・fuboTV・Anthropic・Shopify・Gemini・MLB.tv・Doordash・IKEA・Equifax・Marvel・Vimeo・Nintendo Switch Online・Gitlan・Calendly他にも、OpenAIが「複数の外部インターネットプロバイダーに影響する問題が発生しており、シングルサインオン(SSO)やその他のログイン方法など、当社のサービスの可用性に影響を与えていることを認識しています。当社のエンジニアリングチームは、これらの問題を軽減するために取り組んでいます」と報告しています。ホスティングサービスを提供するCloudflareもアクセス障害の影響を受けたサービスのひとつです。同社は日本時間の2025年6月13日3時19分に「Cloudflareのエンジニアリングチームは、アクセス認証が失敗する問題を調査中です。Cloudflare Zero Trust WARPにも影響があります」と報告。その後、同日の3時30分に「複数のサービスで断続的な障害が発生しています。現在調査を継続しており、サービスレベルへの影響を評価し次第、このリストを更新いたします」と通知。さらに、影響を受けるサービスとして「Access」「WARP」「ブラウザアイソレーション」「ブラウザレンダリング」「Durable Objects(SQLiteベースのDurable Objectsのみ)」「Workers KV」「Realtime」「Workers AI」「Stream」「Cloudflareダッシュボードの一部」「Turnstile」「AI Gateway」「AutoRAG」などを挙げました。CloudflareはWorkers KVの障害について、「主要な依存関係にあるサードパーティーサービスの停止によりオフラインになった」と報告しています。なお、Cloudflareのすべてのサービスは同日の5時57分に復旧したことが報告されました。Cloudflare Status - Broad Cloudflare service outageshttps://www.cloudflarestatus.com/incidents/25r9t0vz99rp同じく、Google Cloudのステータスページでもアクセス障害が発生していたことが報告されています。Google Cloudで障害が発生したのは日本時間の2025年6月13日3時51分で、同日の8時41分には「当社のエンジニアが根本原因を特定し、適切な緩和策を適用しました。us-central1を除くすべてのロケーションで根本的な依存関係が回復したことを確認しましたが、お客様が個々のGoogle Cloud製品において、依然としてさまざまな程度の影響を受けていることを認識しています。担当エンジニアリングチームはすべて積極的にサービス復旧に取り組んでいます。完全なサービス復旧の予定時期は未定です」と報告。その後、同日の9時5分に問題は完全に解決したと報告しました。Google Cloudは記事作成時点でもこの障害の影響を受けている地域として、シンガポールとベルギーを挙げていますが、以前影響を受けた地域の中には日本の名前も挙げられています。Google Cloud Service Healthhttps://status.cloud.google.com/incidents/ow5i3PPK96RduMcb1SsW海外メディアのMashableがCloudflareに問い合わせたところ、同社の広報担当者は「これはGoogle Cloudの障害です。Cloudflareの一部サービスがGoogle Cloudを使用しており、影響を受けることとなりました。間もなく復旧する見込みです。Cloudflareのコアサービスには影響がありませんでした」と回答し、今回の大規模障害がGoogle Cloudに起因するものであることを明かしました。MashableはGoogleに直接連絡を入れ、今回のアクセス障害についてコメントを求めていますが、記事作成時点では返答は得られていません。なお、AmazonのクラウドサービスであるAmazon Web Servicesではアクセス障害が発生しませんでした。