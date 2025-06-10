ÃæÃ«½á¿Í¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¾¯¤·ÎÏ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×À¾ÅÄÎ¿Í¤Àï¡¡°æ¾å¾°ÌïÄ¶¤¨¤Ø¡Ö°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÀ¾ÅÄÁª¼ê¤ò¶Ã¤«¤»¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ø»î¹ç³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤±¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤¿¤ì¤º¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¶î¤±°ú¤¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤ï¤º¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·ÎÏ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÄÁ¤·¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¡Ê±¦¡Ë¤ò¹¶¤á¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡¡photo by Hiroaki Yamaguchi
¡¡WBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë£´ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡¢µÚ¤ÓIBFÆ±µé²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¤È¤ÎÅý°ìÀï¤Ë¤ª¤±¤ëÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÈó¾ï¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£LA¥¥ã¥ó¥×¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤¿º¸¤ÎÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤«¤é¤Î±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥À¥Ö¥ë¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¡£À¾ÅÄ¤Ï¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î³°¤«¤é¡¢Ãæ¤«¤é¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥¢¥´¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤¬²Ð¤òÊ®¤¯¡£
¡¡£±¡¢£²¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯À¾ÅÄ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÃæÃ«¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹Ó¡¹¤·¤¯¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Ïµ¤Éé¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á´¾¡Ãæ¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÆ±»Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢30ÀïÁ´¾¡23KO¤ÎÃæÃ«¤ËÂÐ¤·¡¢À¾ÅÄ¤Ï¤½¤Î£³Ê¬¤Î£±¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤·¤«¤Ê¤¯¡¢10¤ÎÇòÀ±¤Î¤¦¤Á¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£²¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÎÙ¹ñ¥á¥¥·¥³¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤ëÃæÃ«¤È¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤â¥¹¥±¡¼¥ë¤â±ÀÅ¥¤Îº¹¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢À¾ÅÄ¤â¤Ò¤ë¤Þ¤º¤Ë±þÀï¤·¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¸«¤»¤ë¡££³²ó¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸£²¿Í¤¬¡¢Â³¤¯£´¥é¥¦¥ó¥É¤Ï£³Ì¾Á´°÷¤¬¡¢IBF²¦¼Ô¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤éÌó£µ»þ´Ö¸å¡¢ÃæÃ«¤Ï¤³¤¦½Ò²û¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢£²¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤°¤é¤¤¤Ëº¸·ý¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º¸¥Õ¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ä³°Â¦¤«¤éÂÇ¤Á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅö¤¿¤ê¤É¤³¤í¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬½Ð¤·Æñ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£³¥é¥¦¥ó¥ÉÁ°¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î½õ¸À¤¬¡ØÀÜ¶á¤·¤í¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¶á¤Å¤±¤Ð¡¢À¾ÅÄÁª¼ê¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£¤¢¤Á¤é¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¼ê¿ô¤¬Áý¤¨¡¢ËÍ¤¬¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¯¥í¥¹¥ì¥ó¥¸¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤¦»þ¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤ï¤º¤Ë¹¶¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢º¸¤Ë²ó¤ì¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤·¤¿¸å¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶ÉÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÅÄÁª¼ê¤Ï¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¸«±É¤¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Öºï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡Û
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ë¾å¤²¤Æ¤«¤é¤ÎÃæÃ«¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¡×ÂÎ¸³¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢KO¾¡¤Á¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÅý°ìÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¥»¥³¥ó¥É¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢¤«¤Ä¼«¿È¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¡¢ÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿¡£
¡¡£¶·î£¸Æü¤ÎÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ï¡¢ÃæÃ«Àï¤òÁÛÄê¤·¤Æºö¤òÎý¤ê¤ËÎý¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤¬¸Ê¤ò½Ð¤·¤¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁí¹ç¶É¡ØESPN¡Ù¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¡¢¼Â¶·ÀÊ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥·¥À¤È¥Ê¥«¥¿¥Ë¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡×¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿À¾ÅÄ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¥é¥¦¥ó¥É¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£
»î¹çÁ°¤ÎÃæÃ«¡Êº¸¡Ë¤ÈÀ¾ÅÄ¡¡photo by Soichi Hayashi Sr.
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ÏWBA¡¢WBO¤ÎÆ±µé²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡¡¢¨µÙÍÜ²¦¼Ô¡Ë¡¢ÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤Î¤¿¤á»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¾ÅÄ¤ÏÃæÃ«¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î£²Ì¾¤Î²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤éÇòÀ±¤òµó¤²¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀ¾ÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÀï¤¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¶¯¤ÎÃË¤È·ý¤ò¸ò¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÃæÃ«Àï¤òË¾¤ó¤ÀÀ¾ÅÄ¤Ï¥Ï¡¼¥È¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö£³¡¢£´¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ø¥Ü¥Ç¥£¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥³¥ó¥É¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤È¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¾ÅÄÁª¼ê¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç»î¹ç¤ÏÄ¹°ú¤«¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£µ¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¡¢À¾ÅÄ¤Î±¦ÌÜ¤Î¼ð¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤ÏÃæÃ«¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬²¼¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Â¿¾¯¡¢Æ¬¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÌÜ¤ËÅö¤Æ¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÅÄÁª¼ê¤ÎÌÜ¤¬¼ð¤ì¤ëÁ°¤Î£³¥é¥¦¥ó¥É¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¡¢±¦¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤³¤òÁÀ¤ª¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Àï¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¾ÅÄÁª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¡£ÎÏ¤ò¤³¤á¤¿°ìÈ¯¤ÇÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ºï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥À¥á¡¼¥¸¤òÎ¯¤á¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡¢¶»¤È¤«¸ª¤È¤«¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËÁê¼ê¤¬»¤¤ê¸º¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»î¹ç¤Ç±¦ÌÜ¤ò¼ð¤é¤·¡¢±¦¸ª¤òÃ¦±±¤·¤¿¤³¤È¤Ç´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤À¤¬¡¢·òÆ®¤¬¸÷¤Ã¤¿¡¡photo by Hiroaki Yamaguchi
¡¡Âè£¶¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¡¢±¦ÌÜ¤ÎºÉ¤¬¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤Ï±¦¸ªÃ¦±±¤òÍýÍ³¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë´þ¸¢¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë¡£»î¹ç½ªÎ»¤È¤È¤â¤ËÆó´§²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÃ«¤À¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯²ÝÂê¤âµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶õ¿¶¤ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¤Ë½Ð¤ÆÀï¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÈïÃÆ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤º¤ËÁê¼ê¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤¤³¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ù¥¿Â¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¤Î±¿¤Ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ë¥à¥¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀäÂÐ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÅÄÁª¼ê¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÊø¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢·×»»¤Î¾å¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âè£±¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£À¾ÅÄÁª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î»×¤¤¤ÇËÍ¤È¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÁÛÄêÆâ¤Ç¤·¤¿¤¬¡×¡ÚLA¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°Û¾ï¡×¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¸½ÃÏ»þ´Ö£´·î20Æü¤«¤é¤ÎLA¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢ÃæÃ«¤Ï¹ç·×268¥é¥¦¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¾·î¤Ç¤µ¤é¤Ë60¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£°ìÆü¤Ë18¥é¥¦¥ó¥É¡¢20¥é¥¦¥ó¥É¤È¡¢ÊÂ¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥×¤Ê¤é²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡LA¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÀÞ¡¢ÃæÃ«¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£ÀÅ¤«¤Ê¸ýÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Î·è°Õ¤Ï³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡Ö°Û¾ï¤À¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¥¹¥Ñ¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿ÃæÃ«¡Ê±¦¡Ë¡¡photo by Soichi Hayashi Sr.
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦Îý½¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢½é²ó¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤â12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤È´¤±¤ë¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾ÅÄÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¡¢¿·¤·¤¤ÃæÃ«½á¿Í¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤·¡¢Éý¤â¹¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¡¢ÃæÃ«¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤ÇÀ¾ÅÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤â¤·¡¢È½Äê·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÃæÃ«¤ÎÈ¯¤·¤¿"°Û¾ï¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼"¤ò¤³¤Ê¤¹ÍýÍ³¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó"¥â¥ó¥¹¥¿¡¼"°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡ËÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤¬¸Î¤À¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò²ó¸Ü¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ®¸ù¤Î¥«¥®¤Ï¼«Ê¬¤òÎ§¤¹¤ëÎÏ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤ä¿çÌ²¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤ÉÀ¸³èÁ´ÈÌ¤Ç¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç¤¤Êº¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»þ¤Î½¸ÃæÎÏ¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÊª»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé£²´§¥Á¥ã¥ó¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃæÃ«¤Ï·è¤·¤ÆËþÂ¤·¤Ê¤¤¡£ÃæÃ«¤ÎÅöÌÌ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢"°æ¾å¾°ÌïÄ¶¤¨"¤À¡£¤¤¤«¤Ë¼«¿È¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤«¡£¹ï°ì¹ï¤È¡¢ÆüËÜ¿ÍÄº¾å·èÀï¤Î¥´¥ó¥°¤Ï¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£