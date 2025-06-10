¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë584¼ïÎà!¡¡¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥°¤ä¤¤½¤Ð¡×³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬¸ì¤ë¡È¶ìÏ«¤ÎÎò»Ë¡É¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥½¡¼¥ÀÌ£¡×¡Ö¥«¥é¡¼¤ä¤¤½¤Ð¡×
¡¡¤Þ¤ë¤«¿©ÉÊ¤Î¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥°¡¡¥½¡¼¥¹¤ä¤¤½¤Ð¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥°¡×¡Ë¤¬¡¢È¯Çä¤«¤é50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£´ØÅì·÷¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¤·¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇä¤Ï1²¯¿©°Ê¾å¤Î¡È¹ñÌ±¿©¡É¤À¡£
¡¡´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥½¡¼¥¹¤ä¤¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÌ£¤â¤Û¤ÜÉÔÊÑ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç584¼ïÎà¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£À½ÉÊ³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®ÅçÍµÂÀ»á¤Ë¡¢Ä©Àï¤ÎÎò»Ë¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö2004Ç¯¤Ë¡Ø¥½¡¼¥¹¤ä¤¤½¤ÐÄ¶ÂçÀ¹¡Ù¤È¤¤¤¦2ÇÜ¥µ¥¤¥º¤Î¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿¡Ø·ã¿É¤ä¤¤½¤Ð¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¡¢Â¾¼Ò¤Î¡Ø·ã¿É¥«¥Ã¥×¤á¤ó¡Ù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤¦¤Á¤Ç¡ÈËÜÅö¤Î·ã¿É¡É¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö·ã¿É¤ä¤¤½¤Ð¡×¤Ï¸½ºß¤Ç¤âÈÎÇä¤¬Â³¤¯¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥½¡¼¥¹¤ä¤¤½¤Ð¡×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â¿¤Ó¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢2015Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯MAX¤ä¤¤½¤Ð¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼MAX¡×¡ÖÇØ»éMAX¡×¤Ê¤É¤ÎMAX¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÃÂÀ¸¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¥Æ¥¤¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Î¡È¥¤¥í¥â¥Î¡ÉÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÄ¶ÂçÀ¹¡Ù¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡Ê¤Þ¤ë¤«¿©ÉÊ¡¦´Ý¶¶²Å°ì»á¡Ë¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¥½¡¼¥¹¤ä¤¤½¤Ð¡Ù¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°ì½ï¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÒÄ¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡¢³«È¯²Ý¤¬·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë´ë²è¤Ï¡¢·î¤Ë20¤«¤é30¡£¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Æ4¤Ä¤Û¤É¤À¡£
¡Ö³«È¯²Ý¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜËèÆü¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥°¡Ù¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤ÇÂ¾¼Ò¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢³«È¯²Ý¤Î¶ìÏ«¤ÏÂ¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡Ö·ã¿É¤Î¾ì¹ç¡¢¿É¤µ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á²¿ÅÙ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤Ê¤«¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø·ã¿É¡Ù¤Î2ÇÜ¤Î¿É¤µ¤Î¡Ø¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È·ã¿É¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î2ÇÜ¤Î¡Ø·ã¿ÉEND¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø¹ö·ã¿É¡Ù¡Ø¹ö·ã¿ÉFinal¡Ù¤È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢³«È¯ÃÊ³¬¤Ç¡Ø¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¥Ä¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Èí´í°¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬Çä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¾¦ÉÊ¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡ØÄ¶ÂçÀ¹¡Ù¤ÏÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Î¡ØÄ¶ÂçÀ¹¡Ù¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÇã¤¦³ØÀ¸¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿4ÇÜ¥µ¥¤¥º¤Î¡ØÄ¶Ä¶Ä¶ÂçÀ¹GIGAMAX¡Ù¤â¡¢¡È¡ØGIGAMAX¡Ù¤ò10¸Ä¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°²è¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¸½ºß¤Ï7.3ÇÜ¤Î¡ØÄ¶Ä¶Ä¶Ä¶Ä¶Ä¶ÂçÀ¹¤ä¤¤½¤Ð¥Ú¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä©Àï¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡È¹õÎò»Ë¡É¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¶ìÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤ä¤¤½¤Ð¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ä¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»þµ¨¤Ë½Ð¤·¤¿¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¤¤½¤Ð¥®¥ê¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£½éÆ°¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Î¡Ø¤¤ó¤Ô¤éÉ÷¤ä¤¤½¤Ð¡Ù¤Ï¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ØÉáÄÌ¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¡£¤¢¤È¤Ï¡Ø¥â¥Î¥Û¥ó¥È¥ó¥³¥ÄMAX¤ä¤¤½¤Ð¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡£¤³¤ì¤âËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ø½¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤¤ó¤Ô¤é¡Ù¤Ï¹¶¤á¤Ê¤¹¤®¡¢¡Ø¥È¥ó¥³¥Ä¡Ù¤Ï¹¶¤á¤¹¤®¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ë²è¤â¿ôÃÎ¤ì¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¡Ö°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¥½¡¼¥ÀÌ£¡Ù¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¥¢¥¤¥¹¤Î¡Ø¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡Ù¤Î¥³¡¼¥ó¥Ý¥¿¡¼¥¸¥åÌ£¤¬ÏÃÂê¤Ç¡¢¤¦¤Á¤¬µÕ¤Ë¥½¡¼¥ÀÌ£¤Î¤ä¤¤½¤Ð¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È»îºî¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¥³¡¼¥éÌ£¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥¤¥«¥Ð¡¼Ì£¡Ù¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ô¥¶¤ÎÄêÈÖ¤Î¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Á¡¼¥ºÌ£¡Ù¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡Ø¥«¥é¡¼¤ä¤¤½¤Ð¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÍ¤ËÀÖ¡¦ÀÄ¡¦ÎÐ¤Ê¤É¤Î¿§¤ò¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡º£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¦¤Á¤Î´ðËÜ¤Ï¡Ø¥½¡¼¥¹¤ä¤¤½¤Ð¡Ù¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤«¤Ë¤³¤Î¡Ø¥Ú¥ä¥ó¥°¡Ù¤òPR¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¥Ú¥ä¥ó¥°¡×¤Ï¹¶¤áÂ³¤±¤ë¡£