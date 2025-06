ヒトの体温を感知して、触れたカラダをやさしく包み込む！三井化学ファイン「じぶんチャージ　FIT TECH PILLOW」

三井化学ファインが有するヒトの体温を感知して触れたカラダをやさしく包み込むユニークな素材HUMOFIT(R)(ヒューモフィット(R))が、タナカふとんサービスが展開する“じぶんまくら”の新ブランド 「じぶんチャージ FIT TECH PILLOW(フィットテックピロー)」に採用されました。

三井化学ファイン「じぶんチャージ FIT TECH PILLOW(フィットテックピロー)」

・価格 :スタンダード 9,900円 (税込)、

プレミアム 15,400円 (税込)

・種類 :スタンダード かたさが2種類、

プレミアム 高さとかたさが2種類ずつ

・発売日 :2025年4月28日(月)

・販売ルート:じぶんまくら公式オンラインショップ、他モール店、

全国の直営店(一部除外店舗あり)

・発売元 :株式会社タナカふとんサービス

タナカふとん社は、じぶんまくら・じぶんマットレスなどのオーダーメイド寝具「じぶんシリーズ」を擁する日本最大の寝具小売店です。

オリジナル寝具を直営店“じぶんまくら”を中心に、全国に約160店舗ならびにオンラインショップを展開しています。

「じぶんチャージ FIT TECH PILLOW」は、タナカふとん社の持つ独時の睡眠メソッドを駆使して開発された次世代の寝具で、じぶんの回復力を引き出し、エネルギー(活力)をフルに充電される次世代の新ブランドとして、4月下旬より発売されました。

HUMOFIT(R) は、室温と体温の間で、柔らかくなるよう設計されているプラスチックシートです。

体温を感知して、触れたカラダにフィットするため、千差万別な人間のカラダの複雑な形にもピタリとフィットします。

※HUMOFIT(R)は、三井化学ファイン株式会社の登録商標です。

HUMOFIT(R)

「じぶんチャージ FIT TECH PILLOW」は、じぶんまくらユーザー160万人分の測定データ(後頭部から首、背中、腰、臀部までのバックライン)を活用して最適なサイズ・高さを設計されており、頸椎から背骨のラインを理想的に保つ人間工学に基づく立体形状デザインとなっています。

まくらの中央の頭と首を支える部分には、パーソナルフィット感を求めて開発されたフィットメモリーテックスが搭載されています。

フィットメモリーテックスは、伸縮性が非常に高いメッシュニットと、ヒトの体温を感知して形状記憶するフィルム HUMOFIT(R)を、タナカふとんサービス社独自の技術で熱圧着加工したじぶんチャージオリジナル素材です。

体温で首や頭のカーブに合わせてまくらの形を変化させることで、今まで既製品では実現が難しかった驚きのフィット感を実現します。

体温で変形し始めて、身体にフィットする形状記憶素材「フィットメモリーテックス」

