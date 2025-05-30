「エヴァンゲリオン」全作品をコンプリートできるBlu-ray BOXが発売決定！ 全28枚組・11万円の限定版も
【EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection】 12月10日 発売予定 価格 Blu-ray BOX：27,500円 Complete Blu-ray BOX：77,000円 Full Complete Blu-ray BOX：110,000円
(C)カラー／Project Eva. (C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー
アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の30周年を記念して、Blu-ray BOX「EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection」が12月10日に発売される。
ラインナップは全3種あり、Blu-ray BOXは「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」3作と「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の全4作を収録。映像特典「Special Disc」2枚を加えた全6枚組で、価格は27,500円となっている。
Complete Blu-ray BOXでは先ほどの4作に加えて、劇場公開版やDVD収録版、4K Ultra HD Blu-rayを収録しており、全18枚組で価格は77,000円。Full Complete Blu-ray BOXはさらに1995年に放送されたアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」全話と劇場版を収録した全28枚組で、価格は110,000円となっている。
なお「Complete Blu-ray BOX」と「Full Complete Blu-ray BOX」は初回限定版のみで、8月17日に予約が締め切られる。
『新世紀エヴァンゲリオン』＋『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Full Complete Blu-ray BOX（全28枚組）
ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序EVANGELION: 1.0 YOU ARE (NOT) ALONE.（Blu-ray） EVANGELION: 1.01 YOU ARE (NOT) ALONE.（Blu-ray） EVANGELION: 1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.（Blu-ray） EVANGELION: 1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.（4K Ultra HD Blu-ray）
ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破EVANGELION: 2.0 YOU CAN (NOT) ADVANCE.（Blu-ray） EVANGELION: 2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.（Blu-ray） EVANGELION: 2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.（4K Ultra HD Blu-ray）
ヱヴァンゲリヲン新劇場版：QEVANGELION: 3.0 YOU CAN (NOT) REDO.（Blu-ray）☆ EVANGELION: 3.33 YOU CAN (NOT) REDO.（Blu-ray） EVANGELION: 3.333 YOU CAN (NOT) REDO.（Blu-ray） EVANGELION: 3.333 YOU CAN (NOT) REDO.（4K Ultra HD Blu-ray）
シン・エヴァンゲリオン劇場版EVANGELION:3.0+1.0 THRICE UPON A TIME（Blu-ray） EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME（Blu-ray） EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME（Blu-ray） EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME（4K Ultra HD Blu-ray）
新世紀エヴァンゲリオン（Blu-ray）TVシリーズ 第壱話～第六話 TVシリーズ 第七話～第拾弐話 TVシリーズ 第拾参話～第拾八話 TVシリーズ 第拾九話～第弐拾弐話／ビデオフォーマット版第21話、第22話 TVシリーズ 第弐拾参話～最終話／ビデオフォーマット版第23話、第24話 『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』＋映像特典 『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air／まごころを、君に』＋映像特典 『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 DEATH(TRUE)2／Air／まごころを、君に』＋映像特典 『新世紀エヴァンゲリオン』 映像特典（Blu-ray） 『新世紀エヴァンゲリオン』 映像特典（Blu-ray）
映像特典・ブックレットSpecial Disc 01 Explanation of EVANGELION:1.01（Blu-ray） Special Disc 02 映像特典（Blu-ray） Special Disc 03 映像特典（Blu-ray） 特製ブックレット（約200ページ） 復刻ブックレット（176ページ）
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX（全18枚組）
ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序EVANGELION: 1.0 YOU ARE (NOT) ALONE.（Blu-ray） EVANGELION: 1.01 YOU ARE (NOT) ALONE.（Blu-ray） EVANGELION: 1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.（Blu-ray） EVANGELION: 1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.（4K Ultra HD Blu-ray）
ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破EVANGELION: 2.0 YOU CAN (NOT) ADVANCE.（Blu-ray） EVANGELION: 2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.（Blu-ray） EVANGELION: 2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.（4K Ultra HD Blu-ray）
ヱヴァンゲリヲン新劇場版：QEVANGELION: 3.0 YOU CAN (NOT) REDO.（Blu-ray）☆ EVANGELION: 3.33 YOU CAN (NOT) REDO.（Blu-ray） EVANGELION: 3.333 YOU CAN (NOT) REDO.（Blu-ray） EVANGELION: 3.333 YOU CAN (NOT) REDO.（4K Ultra HD Blu-ray）
シン・エヴァンゲリオン劇場版EVANGELION:3.0+1.0 THRICE UPON A TIME（Blu-ray） EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME（Blu-ray） EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME（Blu-ray） EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME（4K Ultra HD Blu-ray）
映像特典・ブックレットSpecial Disc 01 Explanation of EVANGELION:1.01（Blu-ray） Special Disc 02 映像特典（Blu-ray） Special Disc 03 映像特典（Blu-ray） 特製ブックレット（約200ページ）
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-ray BOX（全6枚組）
ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序EVANGELION: 1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.（Blu-ray）
ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破EVANGELION: 2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.（Blu-ray）
ヱヴァンゲリヲン新劇場版：QEVANGELION: 3.333 YOU CAN (NOT) REDO.（Blu-ray）
シン・エヴァンゲリオン劇場版EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME（Blu-ray）
映像特典・ブックレットSpecial Disc 01 映像特典（Blu-ray） Special Disc 02 映像特典（Blu-ray） ブックレット
(C)カラー／Project Eva. (C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー