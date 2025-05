【EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection】 12月10日 発売予定 価格 Blu-ray BOX:27,500円 Complete Blu-ray BOX:77,000円 Full Complete Blu-ray BOX:110,000円

アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の30周年を記念して、Blu-ray BOX「EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection」が12月10日に発売される。

ラインナップは全3種あり、Blu-ray BOXは「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」3作と「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の全4作を収録。映像特典「Special Disc」2枚を加えた全6枚組で、価格は27,500円となっている。

Complete Blu-ray BOXでは先ほどの4作に加えて、劇場公開版やDVD収録版、4K Ultra HD Blu-rayを収録しており、全18枚組で価格は77,000円。Full Complete Blu-ray BOXはさらに1995年に放送されたアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」全話と劇場版を収録した全28枚組で、価格は110,000円となっている。

なお「Complete Blu-ray BOX」と「Full Complete Blu-ray BOX」は初回限定版のみで、8月17日に予約が締め切られる。

『新世紀エヴァンゲリオン』+『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Full Complete Blu-ray BOX(全28枚組)

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序

シン・エヴァンゲリオン劇場版

新世紀エヴァンゲリオン(Blu-ray)

映像特典・ブックレット

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序

シン・エヴァンゲリオン劇場版

映像特典・ブックレット

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序

シン・エヴァンゲリオン劇場版

映像特典・ブックレット

EVANGELION: 1.0 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray) EVANGELION: 1.01 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray) EVANGELION: 1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray) EVANGELION: 1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.( 4K Ultra HD Blu-ray)EVANGELION: 2.0 YOU CAN (NOT) ADVANCE.(Blu-ray) EVANGELION: 2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.(Blu-ray) EVANGELION: 2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.( 4K Ultra HD Blu-ray)EVANGELION: 3.0 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray)☆ EVANGELION: 3.33 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray) EVANGELION: 3.333 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray) EVANGELION: 3.333 YOU CAN (NOT) REDO.( 4K Ultra HD Blu-ray)EVANGELION:3.0+1.0 THRICE UPON A TIME (Blu-ray) EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME (Blu-ray) EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME (Blu-ray) EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME 4K Ultra HD Blu-ray)TVシリーズ 第壱話~第六話 TVシリーズ 第七話~第拾弐話 TVシリーズ 第拾参話~第拾八話 TVシリーズ 第拾九話~第弐拾弐話/ビデオフォーマット版第21話、第22話 TVシリーズ 第弐拾参話~最終話/ビデオフォーマット版第23話、第24話 『新世紀 エヴァンゲリオン 劇場版 シト新生』+映像特典 『新世紀 エヴァンゲリオン 劇場版 Air/まごころを、君に』+映像特典 『新世紀 エヴァンゲリオン 劇場版 DEATH(TRUE)2/Air/まごころを、君に』+映像特典 『新世紀 エヴァンゲリオン 』 映像特典(Blu-ray) 『新世紀 エヴァンゲリオン 』 映像特典(Blu-ray)Special Disc 01 Explanation of EVANGELION:1.01(Blu-ray) Special Disc 02 映像特典(Blu-ray) Special Disc 03 映像特典(Blu-ray) 特製ブックレット(約200ページ) 復刻ブックレット(176ページ)EVANGELION: 1.0 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray) EVANGELION: 1.01 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray) EVANGELION: 1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray) EVANGELION: 1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.( 4K Ultra HD Blu-ray)EVANGELION: 2.0 YOU CAN (NOT) ADVANCE.(Blu-ray) EVANGELION: 2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.(Blu-ray) EVANGELION: 2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.( 4K Ultra HD Blu-ray)EVANGELION: 3.0 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray)☆ EVANGELION: 3.33 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray) EVANGELION: 3.333 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray) EVANGELION: 3.333 YOU CAN (NOT) REDO.( 4K Ultra HD Blu-ray)EVANGELION:3.0+1.0 THRICE UPON A TIME (Blu-ray) EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME (Blu-ray) EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME (Blu-ray) EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME 4K Ultra HD Blu-ray)Special Disc 01 Explanation of EVANGELION:1.01(Blu-ray) Special Disc 02 映像特典(Blu-ray) Special Disc 03 映像特典(Blu-ray) 特製ブックレット(約200ページ)EVANGELION: 1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.(Blu-ray)EVANGELION: 2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.(Blu-ray)EVANGELION: 3.333 YOU CAN (NOT) REDO.(Blu-ray)EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME (Blu-ray)Special Disc 01 映像特典(Blu-ray) Special Disc 02 映像特典(Blu-ray) ブックレット

(C)カラー/Project Eva. (C)カラー/EVA製作委員会 (C)カラー