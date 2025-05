6月に創業月を迎える「スシロー」が、2025年一番の感謝の気持ちを込めた「年に一度の超恩返し!2025スシローの日」を開催!

鮪3連発で展開される第1弾では、鮪の王様“本鮪”の赤身2貫が税込み110円より提供されます☆

スシロー「年に一度の超恩返し!2025スシローの日」第1弾

フェア開始日:2025年5月28日(水)〜 ※数量限定

販売店舗:全国のスシロー店舗

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では実施されません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施されません

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

大阪市阿倍野区のすし屋「鯛すし」から誕生した、回転すし「スシロー」

以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いています。

今回実施される「年に一度の超恩返し!2025スシローの日」第1弾は、鮪の王様“本鮪”の赤身を2貫で税込み110円〜提供。

感謝の鮪3連発として、6月11日より展開される第2弾では「本鮪中とろ」、6月18日からの第3弾では「倍とろ」がお手頃価格で登場予定です。

また第1弾では、ゲストから要望が多かったメニューや、スシロースタッフの方々がおすすめするメニューとして「みんなが選んだええやんネタ」も用意されます☆

本鮪赤身

価格:110円(税込)〜

販売期間:2025年5月28日(水)〜

販売予定総数:728万色 ※食完売次第終了

鮪の王様“本鮪”の赤身を2貫で税込み110円〜提供。

本鮪は、鮪の中でも特に香り高く、旨みが強いのが特長で、赤身はその特長をより強く感じることができます。

フェア第2弾では「本鮪中とろ」、第3弾では「倍とろ」が販売される予定です。

マーラー風味赤えび揚げネギ添え

価格:150円(税込)〜

販売期間:2025年5月28日(水)〜6月8日(日)

販売予定総数:22万食 ※※販売予定数が食完売次第終了

熱烈ファンも多い「マーラー風味赤えび揚げネギ添え」が復活!

特製マーラーソースを使用し、香ばしく揚げたネギに、特製マーラーソースとマヨをあわせた食欲をそそられる創作すしです。

マーラー風味サーモン揚げネギ添え

価格:180円(税込)〜

販売期間:2025年5月28日(水)〜6月8日(日)

販売予定総数:18万食 ※販売予定総数が完売次第終了

特製マーラーソースを使用した「マーラー風味サーモン揚げネギ添え」

香ばしく揚げたネギとサーモンの旨味が口いっぱいに広がるメニューです。

やわらか穴子にぎり

価格:360円(税込)〜

販売期間:2025年5月28日(水)〜6月22日(日)

販売予定総数:43万食 ※販売予定総数が完売次第終了

食べて欲しいイチ推しネタとして、穴子一本をまるごと味わえる「やわらか穴子にぎり」が登場。

柔らかく、ふっくらとした食感と旨みが存分に楽しめます。

天然えび食べ比べ

価格:180円(税込)〜

販売期間:2025年5月28日(水)〜6月22日(日)

販売予定総数:112万食 ※販売予定総数が完売次第終了

ファンから根強い人気を誇る、天然えびの甘みと旨みを味比べできる「天然えび食べ比べ」

漬けとレモンをのせた生えびが一皿で楽しめるメニューです。

いかオクラめかぶ軍艦

価格:120円(税込)〜

販売期間:2025年5月28日(水)〜

※通常販売メニューです

知る人ぞ知る隠れ旨ネタ「いかオクラめかぶ軍艦」

ゲストとスタッフの方々から復活希望が最も多かったネタが、夏の定番メニューとして登場します。

黒門伊勢屋のわさびなす

価格:120円(税込)〜

販売期間:2025年5月28日(水)〜

※通常販売メニューです

香ばしさとコリコリ食感がたまらない「黒門伊勢屋のわさびなす」

スシロースタッフの方々が太鼓判を押すメニューです。

なんこつの唐揚げ

価格:390円(税込)〜

販売期間:2025年5月28日(水)〜6月8日(日)

販売予定総数:15万食 ※販売予定総数が完売次第終了

「なんこつの唐揚げ」ファンからの声で復活!

苦味と甘み、食感の違いが心地よいサイドメニューです。

クッキーアイスのコーヒードルチェ

価格:350円(税込)〜

販売期間:2025年5月28日(水)〜6月22日(日)

販売予定総数:49万食 ※販売予定総数が完売次第終了

持帰り:不可

復活希望の声を受けて「クッキーアイスのコーヒードルチェ」も販売決定。

苦味と甘み、食感の違いが心地よいグラスデザートです。

パンナコッタ カラメルソース仕立て

価格:240円(税込)〜

販売期間:2025年5月28日(水)〜6月22日(日)

販売予定総数:34万食 ※販売予定総数が完売次第終了

ふわっと広がる優しい風味とほろ苦のカラメルソースが絶妙にマッチした「パンナコッタ カラメルソース仕立て」

一緒に添えられたクリームと一緒に味わうことができます。

6月に創業月を迎えることを記念し、感謝の気持ちを込めて実施される期間限定での特別企画。

スシロー「年に一度の超恩返し!2025スシローの日」第1弾は、2025年5月28日より開催です☆

※店舗によって価格が異なります

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※持帰り注文の場合は、メニュー価格に容器代が含まれます

※一部メニューの持帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

※写真はイメージです

