来週の【重要イベント】米CB消費者、エヌビディア決算、鉱工業生産 (5月26日～6月1日) 来週の【重要イベント】米CB消費者、エヌビディア決算、鉱工業生産 (5月26日～6月1日)



――――――――――――――――――― 5月26日 (月) ――

◆国内経済

・3月景気動向指数[改定値] (14:00)

・4月外食売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国 (メモリアルデー) 、英国 (バンクホリデー) 市場休場

【海外決算】

[中]美団

◆新規上場、市場変更 など

〇シンニッタン <6319> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ＰＥＧＡＳＵＳ <6262> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 5月27日 (火) ――

◆国内経済

・4月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・植田日銀総裁が国際コンファランスで開会挨拶 (9:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国1-4月工業企業利益 (10:30)

・ドイツ6月Gfk消費者信頼感 (15:00)

・ユーロ圏5月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏5月景況感指数 (18:00)

・米国4月耐久財受注 (21:30)

・米国3月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国3月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国5月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]オクタ /[中]シャオミ



――――――――――――――――――― 5月28日 (水) ――

◆国内経済

・40年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ5月失業率 (16:55)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国5月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

★FOMC議事録 (5月6日～7日開催分、29日3:00)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・OPECプラス閣僚級会合

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]★エヌビディア 、セールスフォース 、HP

◆新規上場、市場変更 など

〇ジーエフシー <7559> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月29日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・4月建機出荷 (13:00)

・5月消費動向調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア市場休場

・米国1-3月期GDP[改定値] (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国4月中古住宅販売成約指数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (30日1:00)

・韓国中銀が政策金利を発表

・南アフリカ中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]コストコ・ホールセール 、デル・テクノロジーズ 、マーベル・テクノロジーズ 、ベストバイ

◆新規上場、市場変更 など

〇シーアールイー <3458> [東証Ｐ]：上場廃止

〇テックポイント・インク <6697> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 5月30日 (金) ――

◆国内経済

・5月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★4月完全失業率 (8:30)

★4月有効求人倍率 (8:30)

★4月鉱工業生産 (8:50)

・4月商業動態統計 (8:50)

・4月自動車輸出実績 (13:00)

・4月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・取引終了後にMSCI定期銘柄入れ替えが実施

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、台湾市場休場

・ユーロ圏4月マネーサプライM3 (17:00)

・ドイツ5月消費者物価指数 (21:00)

★米国4月個人所得 (21:30)

★米国4月個人消費支出 (21:30)

・米国4月卸売在庫 (21:30)

・米国5月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

・米国5月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

・アジア安全保障会議 (シンガポール、～6月1日)



――――――――――――――――――― 5月31日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★中国5月製造業PMI (10:30)

・中国5月非製造業PMI (10:30)



――――――――――――――――――― 6月 1日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・OPECプラス加盟8カ国ビデオ会合（7月生産量決定の見通し）



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

