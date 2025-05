AIの使用が広がる中、「AIでインフルエンサーっぽいコンテンツを作って稼ぐ」という行為に及ぶ人も現れています。Slop Farmer Boasts About How He Uses AI to Flood Social Media With Garbage to Trick Older Women以下は「bonsaimary.com」というウェブサイトのスクリーンショットです。上部にメアリー・スミスという人物の顔写真が表示され、その下に「植物や食べ物が好き」といった内容の自己紹介が記されています。

ページをスクロールすると、料理のレシピが表示されます。まるで「メアリー・スミス」という人物が運営しているウェブサイトに見えますが、実際にはジェシー・カニンガムという別の人物によって管理されており、ウェブサイトに含まれる画像や文章はAIよって生成されたものです。カニンガム氏はSEOやAIの専門家として活動している人物で、自身のYouTubeチャンネルで「AI用いてコンテンツを生成して稼ぐ方法」を解説する動画を多数公開しています。例えば、「AIを使ってPinterestで月間1万5942ドル(約230万円)稼ぐ戦略」と題した以下の動画ではAIを用いてブログ記事を作成してPinterestに投稿し金銭を稼ぐ方法が解説されています。🤯AI Pinterest Strategy for $15,942/MONTH - YouTube「100% AI」とアピールするカニンガム氏。AIを用いることでPinterest上の閲覧回数を大幅に増やせることもアピールしています。画像は「Content Goblin」という画像生成サービスを使って生成。生成した画像の例はこんな感じ。文章はChatGPTに依頼して書いてもらいます。カニンガム氏はYouTube以外に、会員制のコミュニティでも「AIを使って稼ぐ方法」を伝授しています。コミュニティに潜入取材した海外メディアのFuturismによると、カニンガム氏は「私は50歳以上の女性をターゲットにしている」「50歳以上の女性は、自分がクリックしているものがAIによって作られたものだと気付けないだろう」などと発言していたそうです。カニンガム氏はブログから得られる広告収入のほかに、コミュニティの会費も収入として得ています。しかし、Futurismがカニンガム氏に収入の内訳を尋ねても回答は拒否されたとのこと。Futurismは「言うまでもないことですが、本当にオンラインで簡単に大金を稼ぐ方法があるなら、その方法を教える講座を開いて受講料を稼ぐのではなく、秘密にしたまま収入を得続ける方がいいでしょう」と述べ、カニンガム氏が主張する「AIを使った稼ぎ方」に疑問を呈しています。