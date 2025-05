サーティワンの期間限定フェアとして「31 初夏のフルーツセレクション」を開催!

新作フレーバーの「キウイ杏仁豆腐」など、見た目も味わいも爽やかなフルーツのフレーバーが大集合します☆

サーティワン「31 初夏のフルーツセレクション」

期間:2025年5月9日(金)〜6月2日(月)

実施店舗:「サーティワン」店舗

サーティワンにて「31 初夏のフルーツセレクション」を実施!

暖かい日が増えるこの季節に、見た目も味わいも爽やかなフルーツのフレーバーが大集合します。

ありそうでなかった組み合わせの、さわやかな新作フレーバーとして「キウイ杏仁豆腐」がラインナップ☆

新作フレーバー「キウイ杏仁豆腐」

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

販売期間: 2025年5月9日(金)〜期間限定

※なくなり次第終了

ありそうでなかった組み合わせの、さわやかな新作フレーバーが登場します。

甘く熟した果肉と種まで入った、まるでキウイをまるかじりしているようなキウイソルベに、人気のアジアンスイーツ、杏仁豆腐風味アイスクリームを合わせています。

キウイのさわやかな甘酸っぱさと、コク深くなめらかな杏仁豆腐が絶妙なバランスのクセになる味わいです。

※キウイの種を含みます

シェイクもおすすめ

サーティワンでは、どれでも好きなフレーバーをシェイクで楽しめます。

新作フレーバー「キウイ杏仁豆腐」を、その場で牛乳とミキシングして「シェイク」で味わうのもおすすめです!

キウイソルベと杏仁豆腐風味のアイスクリームの組み合わせをシェイクにすると、さっぱり感と濃厚さが味わえる他にはないシェイクができあがります☆

※「キウイ杏仁豆腐」以外も好きなフレーバーをその場でシェイクにできます

「キウイ杏仁豆腐」ダブルでおすすめの組み合わせ

レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルに!

「キウイ杏仁豆腐」ダブルでおすすめの組み合わせを紹介します。

ストロベリーチーズケーキ

キウイソルベ×杏仁豆腐、ストロベリー×チーズケーキ。

相性抜群を2倍で楽しめる組み合わせです。

ベリーベリーストロベリー

まるでフルーツ狩りのようなダブル。

キウイと苺、果実本来の美味しさを楽しめます☆

初夏のフルーツセレクションフレーバー

初夏の訪れを感じられる、フルーツを使用したフレーバーも販売中。

爽やかな味わいのシャーベットやチェリー果肉が入ったアイスクリームなどを紹介していきます。

レモンシャーベット

レモンの香りが堪能できる「レモンシャーベット」

ほんのり酸味のきいた爽やかなシャーベットです。

バーガンディチェリー

チェリーのアイスクリームをベースにした「バーガンディチェリー」

豊かな食感のチェリー果肉が入った、クセになる味わいのフレーバーです。

キウイ杏仁豆腐

まるかじり気分を楽しめるキウイソルベは、甘く塾した果肉と種まで入った本格派!

まろやかな杏仁豆腐と相性ぴったりです。

レインボーシャーベット

オレンジ、ラズベリー、パイナップルがひとつになった「レインボーシャーベット」

味も見た目もインパクト大なシャーベットです。

マンゴー トゥギャザー

常夏気分を楽しめる「マンゴー トゥギャザー」

マンゴーのソルベにリボン、ミルクアイスクリームを一緒に味わえるフレーバーです。

アイスクリームの日「ダブルを購入で、ワッフルコーンが無料に!」

期間:2025年5月9日(金)〜5月11日(日)

5月9日のアイスクリームの日から3日間は、ダブルをご購入でワッフルコーン(通常+40円)へ無料で変更可能です。

サーティワンのおいしいワッフルコーンで、ダブルが楽しめます。

※イートイン限定

数量限定「母の日のメッセージカード」

期間:2025年5月10日(土)〜11日(日)

5月10日(土)〜11日(日)は、店頭にて、アイスクリームを購入時に希望すると、母の日メッセージカードを数量限定で付けてくれます。

サーティワンのアイスクリームで、お母さんに感謝を伝えることができます。

また、お母さんのくつろぎタイムにぴったりの、本格スイーツのようなアイスクリームケーキ「31 パティスリー」や、離れていても贈れる「eGift」もおすすめです。

※メッセージカードプレゼントについて、eGiftは対象外です

キウイなど、初夏にぴったりのフルーツフレーバーが盛りだくさん!

サーティワン「31 初夏のフルーツセレクション」は、2025年5月9日(金)から6月2日(月)まで開催です。

※店内飲食とお持ち帰りでどちらも同一の税込価格です(税抜価格は異なります)

※一部店舗では価格が異なります

