Ì¸¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©¤â¤ä¡¦²â¤È¤Î°ã¤¤¤äÈ¯À¸¾ò·ï¡¢¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
Ì¸¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ë³¦ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Ìñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¸¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÃÏÌÌ¤ËÀÜ¤·¤¿±À¤Ç¡¢¶õµ¤Ãæ¤ËºÙ¤«¤¤¿åÅ©¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ì¸¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤â¤ä¡¦²â¡Ê¤«¤¹¤ß¡Ë¤È¤Î°ã¤¤¡¢Ì¸¤ÎÈ¯À¸¾ò·ï¤ä¼ïÎà¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¸È¯À¸»þ¤Ë±¿Å¾¤äÊâ¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÅÀ¤ËÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¸¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¤â¤ä¡¦²â¡Ê¤«¤¹¤ß¡Ë¤È¤Î°ã¤¤
Ì¸¤Ï¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤¤¬ºÙ¤«¤¤¿åÅ©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄø¡Ê¸«ÄÌ¤»¤ëµ÷Î¥¡Ë¤¬1kmÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇò¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¸¤Î¿åÅ©¤¬ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò»¶Íð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Ì¸¤Î¿åÅ©¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î³»Ò¤ÎÂç¤¤µ¤¬¸÷¤ÎÇÈÄ¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¾ì¹ç¡¢¸÷¤Ï¤É¤Î¿§¤ÎÇÈÄ¹¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈ¿¼Í¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¥ß¡¼»¶Íð¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÈÄ¹¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ËÆÏ¤¯¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿§¤¬º®¤¶¤Ã¤ÆÇò¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤À¤«Ì¸¤¬¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¸½¾Ý¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï±À¤¬Çò¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢Ì¸¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤ËÀÜ¤·¤¿±À¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì¸¤È¤â¤ä¤ÎÄêµÁ
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤â¤ä¡×¤ä¡Ö²â¡Ê¤«¤¹¤ß¡Ë¡×¤â¡¢Ì¸¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»ë³¦¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤â¤ä¡×¤È¤Î°ã¤¤
Ì¸¤È¤â¤ä¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¸«ÄÌ¤»¤ëµ÷Î¥¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
»ëÄø¤¬1kmÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤òÌ¸¡¢»ëÄø¤¬1km°Ê¾å10kmÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤ò¡Ö¤â¤ä¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö²â¡Ê¤«¤¹¤ß¡Ë¡×¤È¤Î°ã¤¤
²â¤Ï¡¢¿åÅ©¤Ë¸Â¤é¤º¤Á¤ê¤ä²ÖÊ´¡¦²«º½¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤Î³»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ó¤¯¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤«¤¹¤ó¤Ç¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸³Ø¾å¤Ç¤Ï½Õ¤Îµ¨¸ì¤Ç¤¹¡£
¿åÅ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ²â¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì¸¤ä¤â¤ä¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¾ÝÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å·µ¤Í½Êó¤äµ¤¾Ý¤Î²òÀâ¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÇ»Ì¸¡×¤Î´ð½à¤È±Æ¶Á
Ì¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤ËÎ¦¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï»ëÄø¤¬Ìó100m°Ê²¼¡¢³¤¾å¤Î¾ì¹ç¤ÏÌó500m°Ê²¼¤ÎÌ¸¤ò¡ÖÇ»Ì¸¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ð½à¡Ê¢¨¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇ»Ì¸¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤äµ¤¾ÝÂæ¤Ç¤Ï¡ÖÇ»Ì¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸òÄÌµ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÃø¤·¤¤»Ù¾ã¤òµÚ¤Ü¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÇ»Ì¸Ãí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¤¿¤À¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î°ìÉô»ÔÄ®Â¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ç»Ì¸Ãí°ÕÊó¤ÎÈ¯É½´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
Ç»Ì¸¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤êÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢Æ»Ï©¤Î¸òÄÌµ¬À©¤Î¤Û¤«¡¢Å´Æ»¤äÈô¹Ôµ¡¤Î±¿¹Ôµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¸¤¬Ç»¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ë³¦¤Î°²½¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ê¤É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÇ»Ì¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ48Âæ¤Î¼Ö¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÇ»Ì¸Ãí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â®ÅÙÀ©¸Â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ë³¦ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ô²Õ½ê¤Ç¼Ö¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÄÉÆÍ¤·¡¢»à¼Ô1Ì¾¡¢Éé½ý¼Ô¿ô½½Ì¾¤ËµÚ¤ÖÂç»´»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç»Ì¸¤ÎÄêµÁ
Ì¸¤¬È¯À¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡¦¾ò·ï
¤Ç¤Ï¡¢Ì¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶õµ¤¤Ë¤Ï¡¢¿å¾øµ¤¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¶õµ¤¤¬´Þ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿å¾øµ¤¤ÎÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎÌ¤Ï¶õµ¤¤Î²¹ÅÙ¤ËÈæÎã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òË°ÏÂ¿å¾øµ¤ÎÌ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê²áË°ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤È¡¢´Þ¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¿å¾øµ¤¤¬¿åÅ©¤ËÊÑ²½¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿åÅ©¤¬Ì¸Î³¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤¬¡Ö¡²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¡×¡¢¡Ö¢¿å¾øµ¤¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö£¡¤È¢¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤ë¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç²áË°ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¸¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¸¤Î¼ïÎà
Ì¸¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯À¸¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊü¼ÍÌ¸¡¢°ÜÎ®Ì¸¡¢¾øµ¤Ì¸¡Ê¾øÈ¯Ì¸¡Ë¡¢¾å¾ºÌ¸¡Ê³ê¾ºÌ¸¡Ë¡¢Á°ÀþÌ¸¤ÎÂç¤¤¯5¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡Êü¼ÍÌ¸
Êü¼ÍÎäµÑ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤ÆÃÏÉ½ÉÕ¶á¤Î¶õµ¤¤¬Îä¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Ç¤¤¿Ì¸¤ò¡¢¡ÖÊü¼ÍÌ¸¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë´Ö¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤è¤¯À²¤ì¤¿É÷¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¤Ë¡¢ËßÃÏ¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë½©¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤Ì¸¤Ç¤¹¡£
Ìë´Ö¤Ï¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÌÌ¤ÎÇ®¤¬¾å¶õ¤Ø¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï±À¤¬ÉÛÃÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÌÜ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÇÃÏÌÌ¶á¤¯¤ÎÇ®¤Ï¶õ¤ØÆ¨¤²¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Þ¤¿É÷¤¬¶¯¤¤»þ¤Ë¤ÏÃÏÌÌÉÕ¶á¤È¾å¶õ¤Î¶õµ¤¤¬¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢É÷¤¬¼å¤¯À²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊü¼ÍÎäµÑ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃÏÌÌ¶á¤¯¤ÎÇ®¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¶õ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÌ¸¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡°ÜÎ®Ì¸
ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¤ÃÏÌÌ¤ä³¤ÌÌ¾å¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÎä¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Ç¤¤¿Ì¸¤ò¡¢¡Ö°ÜÎ®Ì¸¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤è¤¯È¯À¸¤¹¤ë³¤Ì¸¤¬¡¢¤³¤Î°ÜÎ®Ì¸¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤¿ÆÄ¬¾å¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤«¤é¤ÎÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢³¤¤ËÀÜ¤·¤¿¶õµ¤¤¬Îä¤ä¤µ¤ì¤ÆÌ¸¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾øµ¤Ì¸¡Ê¾øÈ¯Ì¸¡Ë
ÃÈ¤«¤¤¿åÌÌ¾å¤ËÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬ÀÜ¤·¤Æ¡¢¿åÌÌ¤«¤é¾øÈ¯¤·¤¿¶õµ¤¤¬Îä¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾øµ¤Ì¸¡Ê¾øÈ¯Ì¸¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤äÃÈ¤«¤¤°û¤ßÊª¤«¤éÅòµ¤¤¬Î©¤Ä¤Î¤ÈÆ±¤¸»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Åß¤ÎÄ«¤ËÀî¤ä¸Ð¾å¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¡¢ÀîÌ¸¤ä¸Ð¾ÂÌ¸¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¾å¾ºÌ¸¡Ê³ê¾ºÌ¸¡Ë
¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬»³¤Î¼ÐÌÌ¤ò¾º¤Ã¤ÆÃÇÇ®ËÄÄ¥¤Ë¤è¤êÎä¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö¾å¾ºÌ¸¡Ê³ê¾ºÌ¸¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤¬»³¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¡¢¶¯À©Åª¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Èµ¤°µ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶õµ¤¤Î²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Ì¸¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
»³¤Î¾å¤Ç¤ÏÌ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢±ó¤¯¤«¤é¸«¤ë¤È»³¤Ë±À¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£»³±è¤¤¤ä»³ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Å·µ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤Ì¸¤Ç¤¹¡£
¢¡Á°ÀþÌ¸
Á°Àþ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ëÌ¸¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÁ°ÀþÌ¸¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë²¹ÃÈÁ°Àþ¤«¤é¹ß¤ëÃÈ¤«¤¤±«¤¬¡¢²¼¤Î´¥¤¤¤¿Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¾øÈ¯¤·¤Æ¿å¾øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓÎä¤ä¤µ¤ì¤ÆÌ¸¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¸¤Î¼ïÎà
Ì¸¤Ë¤è¤ë»ë³¦ÉÔÎÉ¤ËÍ×Ãí°Õ¡Á±¿Å¾¤Ê¤É³°½Ð»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡Á
Ì¸¤Ï»ë³¦ÉÔÎÉ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤È¤¯¤Ë¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£Ì¸¤ÎÈ¯À¸»þ¡¢°ÂÁ´¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÌ¸È¯À¸»þ¤Î±¿Å¾¤ÎÃí°ÕÅÀ¡ä
¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¥í¡¼¥Ó¡¼¥à¤ä¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¡¢¥ê¥¢¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤òÅÀÅô¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¼«¿È¤Î»ë³¦³ÎÊÝ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¼Ö¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Ë¼«¼Ö¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤ÏÍðÈ¿¼Í¤·¤ÆÍ¾·×¤Ë»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Á°¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÌÜ°õ¤Ë¤·¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ì¸¤¬Ç»¤¯¡¢ÉÔ°Â¤ä´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤ºÃó¼Ö¾ì¤äSA¡¦PA¤Ê¤É¤ËÄä¼Ö¤·¤ÆÌ¸¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ»Ï©¤äÏ©¸ª¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¸¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êâ¹Ô¼Ô¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤ÆÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ëºÝ¤ä¡¢ÊâÆ»¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î¾è¤êÆþ¤ì¸ýÉÕ¶á¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¿¼Íºà¤¬¤Ä¤¤¤¿Éþ¤òÃå¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢Å´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¸¤ÎÈ¯À¸¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ì¸¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Áá¤á¤Î½ÐÈ¯¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ì¸¤ÎÆü¤Ë±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ