DF 酒井宏樹 が所属するオークランドFCが27日、Aリーグ・メン(オーストラリア1部)のレギュラーシーズン優勝セレモニーを行った。創設からわずか409日でのシャーレアップとなった。オークランドFCは2023年3月、Aリーグがニュージーランドのオークランドにクラブを持つことを決めたことにより、翌年3月に正式発足。24-25シーズンからの始動が決まると、当時浦和レッズに所属していた酒井の加入とキャプテン就任が発表された。

409 days into their existence, @fc_auckland lift the Premiers Plate



A modern day football fairy tale. pic.twitter.com/PBTjE6RJzX