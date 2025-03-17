明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
１９：００ ユーロ・貿易収支
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
※日・日銀金融政策決定会合１日目
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※マレーシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：アスクル<2678>
※東証グロース上場：ＴａｌｅｎｔＸ<330A>
出所：MINKABU PRESS
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
１９：００ ユーロ・貿易収支
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
※日・日銀金融政策決定会合１日目
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※マレーシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：アスクル<2678>
※東証グロース上場：ＴａｌｅｎｔＸ<330A>
出所：MINKABU PRESS