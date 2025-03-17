明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

１０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札
１３：３０　日・第３次産業活動指数
１９：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００　ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
１９：００　ユーロ・貿易収支
２１：３０　米・住宅着工件数
２１：３０　米・建設許可件数
２１：３０　米・輸出入物価指数
２２：１５　米・鉱工業生産
２２：１５　米・設備稼働率
※日・日銀金融政策決定会合１日目
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※マレーシア市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：アスクル<2678>
※東証グロース上場：ＴａｌｅｎｔＸ<330A>

出所：MINKABU PRESS