¥ì¥¢¥ëMF¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÎÀå²ÒÂà¾ìÁûÆ°¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬¶ì¸À ¡Ö·É°Õ¤Î·çÇ¡¡¢ÌµÎé¡×
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬¡¢15Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè24Àá¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤Ç¥×¥í¿ÍÀ¸½é¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°È¾39Ê¬¡¢¼ç¿³¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¼ç¿³¤Ï¡ÖFuck you¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Fuck off¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¢¥ë¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤ÏFuck you¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Fuck off¤È¸À¤Ã¤¿¡£Èà¡Ê¿³È½¡Ë¤Ï¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ø¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡Ù¤À¤«¤é¤Í¡£¹¶·âÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿³È½¤¬ËÝÌõ¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥ì¥¢¥ë¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ØSPORT¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢FUCK YOU¡¦FUCK OFFÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¡Ê¥ì¥¢¥ëÀï¤Ï¡ËÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢·É°Õ¤Î·çÇ¡¤À¡£ÌµÎé¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢»ä¤¬·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¡£
¤¤¤Ä¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÆÃÄê¤Î¤³¤È¤ò¿³È½¤Ë¸À¤¦¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¿³È½¤ÈÏÃ¤¹¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤±¤À¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤À¡£¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¿³È½¤¬Å«¤ò¿á¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥³¡¼¥È¤ËÍî¤Á¤¿¤é¡¢¼éÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤¢¤¢¤¤¤¦¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢º£Æü¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ò¼å¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¸ÀÆ°¤ÏÌµÎé¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó°Ê³°¤¬¼ç¿³¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥ë¥µÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÄÁÂà¾ì¥ï¡¼¥¹¥È7
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¥µ»µ¬Â§¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤òÈ½Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¤È¤¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬¤¹¤°¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÃÏÅÀ¤Î¾²¤ËÄ¾¤Á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤¹¤«¡¢ÃÖ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£