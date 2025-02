オタクからヴィジュアル系に超絶変貌！きっかけは海外の理髪店での衝撃体験

真面目そうな黒髪短髪の青年と、神秘的な雰囲気を醸しだす白髪長髪の青年。

この正反対の容姿をした2人、実はどちらも同じ人物なのです。

■ 本当に同一人物!?衝撃のビフォー・アフター写真

Xに衝撃のビフォー・アフター写真を投稿したのは、大阪を拠点に活動するヴィジュアル系メタルコアバンド「NINTH IN PLUTO」のメンバー・艶-EN-さんです。

ビフォーに写る艶-EN-さんは、人気コンテンツ「アイドルマスター」シリーズに登場するキャラクター・島村卯月との2ショット。ポーズも表情も、どこか固さを感じます。

一方、アフターに写る艶-EN-さんは、タバコを片手に壁にしなだれかかる、妖艶な雰囲気のソロショット。

ブラックのアイシャドウやリップ、ダウナーな眼差しが醸し出す世界観は、とてもビフォーの青年と同じ人物だとは思えません。

いったいビフォーとアフターの間に何が……気になって仕方がなかったので、詳しくお話をうかがってみました。

■ 変化のきっかけは高校生のときの海外留学!「最初の理髪店でいきなり……」

−− ビフォーとアフターはそれぞれいつごろ撮影された写真でしょうか?

ビフォーは10年くらい前で高校1年生、友達と電気街で遊んでた時ですね。アフターは去年の9月頃で、元ドラムの來花がバンドを脱退する時に、來花さんに撮ってもらった思い出の写真です。

−− はっきりと「変わったな、自分」と感じたタイミングはいつ頃だったのでしょうか?

変わったタイミングは、高校2年生の間、海外留学で親元をはなれた頃ですね。かっこよさに対する自我が芽生えたんだと思います。

−− なるほど、海外留学。

留学に行って最初の理髪店でいきなりボウズにされたんです。

−− 海外でいきなりボウズ……!?

それでショックを受けてた僕にホストファミリーがヘアセットのジェルをくれて、髪の毛とか服とか自分で気を遣い出したんだと思います。

−− ヴィジュアル系に目覚めた、目指そうと思ったきっかけはいつだったのでしょうか?

今の方向にむき出したのは、高校卒業してすぐに髪の毛を真っ赤に染めた時ですね。

高校生のころにDir en greyの「Dozing green」という曲のMVを見て、狂わされました。

実際にヴィジュアル系を目指し始めたのは大学の部活でのライブをたまたま見てた、バンドの元ギターの遥祐さんにナンパされてこの世界にはいりました。

−− 本当に高校生が転機になってるんですね!ビフォーの頃のご自身って、どんなタイプの子でしたか?

性格は結構拗らせてたと思いますね。男友達ばっかりで、クラスの女の子が怖かったです笑

結果、高校の間はずっと男友達と遊んでアニメ見てゲームしたり。彼女作りたい欲がなくて二次元に恋してました。音楽はその頃には既に好きで軽音部にはいってました。

−− いきなり親近感が湧いてきたな……。現在のご自身から見て、ビフォーの自分はどうですか?

眉毛とかめちゃくちゃオタクだなぁと思います。でも中見が一緒なのであんまり違和感ないです笑

−− ちなみに今でもアイマスは好きですか?

一生Pです

* * *

こういったビフォー・アフター画像をついつい見てしまう筆者ですが、実際に変化の詳細をうかがったのは今回が初めて。

きっかけについてうかがった際「モテたいから」とか「大学/高校デビューで」といった答えが返ってくるのかと思いきや、まさかの「海外でボウズにされてショックを受けたから」。人生って、すげー。

そんな艶-EN-さんが所属するバンド・NINTH IN PLUTOは、3月に東京と大阪でライブを開催予定。3月12日が東京・新宿club SCIENCE、3月19日が大阪・心斎橋somaとなっています。詳細はNINTH IN PLUTOの公式SNSなどでご確認ください。

ヴィジュアル系やればね

これがこうですよ pic.twitter.com/XTuSbCqUp2 — NINTH IN PLUTO 艶-EN- (@NIP_EN) February 6, 2025

