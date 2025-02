■ツアーファイナル大阪での“振り向き界隈”ムービー

【動画】Hey! Say! JUMPのリアルメンバー“振り向き界隈”再現ムービー

Hey! Say! JUMP公式TikTokがメンバーフィギュアとリアルメンバーが全員登場する“振り向き界隈”ムービーを公開した。

“振り向き界隈”とは、様々なスポットやシーンでぬいぐるみを振り向かせるTikTokミーム。

2025年2月7・8日・9日の大阪府・京セラドーム大阪公演を行ったHey! Say! JUMP。9日にツアーファイナルを迎えた『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』(Hey! Say! JUMPの「a」はセンチュリーゴシック、「+」は上付きが正式表記)。公開された動画には「#JUMPのエイチIN大阪」というハッシュタグも添えられている。

「これが本当の本当の振り向き界隈」と題した動画はHey! Say! JUMPの「執事的なボーイフレンド」にのせて公開。

まずはメンバー一人ひとりのオリジナルフィギュアが登場。最初に、オリックス・バファローズ公式マスコット“バファローブル”と向き合い、振り向いたのは伊野尾慧のフィギュア。続いて、同じくオリックス・バファローズ公式マスコット“バファローベル”と向き合っていた薮宏太のフィギュアが振り向く。

さらに肉まん?のような食べ物を見つめていた高木雄也(「高」は、はしごだかが正式表記)が振り向き、ビリケンさんのぬいぐるみを見つめていた八乙女光が振り向く。海遊館名物のジンベイザメのぬいぐるみを見つめて振り返ったのは中島裕翔。

大阪名物が続く中、知念侑李はダンベルを見て振り向き。そしてタコのぬいぐるみを見て振り向いたのは山田涼介。さらにケータリングと思われるたこ焼きのなかに立っているのは有岡大貴。

ツアートラックや京セラドーム大阪など、様々な背景をバックに振り向いていくフィギュアたち。最後には、フィギュアではなく本物のHey! Say! JUMPのメンバー全員がお揃いのロンT姿でニッコリ振り向く…というエンディングとなっている。藪を八乙女がハグする様子も見逃せない。

「やぶひか尊い」「最後みんなの振り向きがかわいすぎる」などといったファンの声が続々と届いている。