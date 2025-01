ロエベ初の大型展覧会「ロエベ クラフテッド・ワールド展 クラフトが紡ぐ世界」が2025年春に東京で開催

ロエベ初の大型展覧会である「ロエベ クラフテッド・ワールド展 クラフトが紡ぐ世界」を2025年春に東京で開催します。ロエベの豊かな歴史、スペインの伝統、手仕事への献身を称えます。Courtesy of LOEWE創造性と革新の179年。「ロエベ クラフテッド・ワールド展 クラフトが紡ぐ世界」は、ロエベのファッションに対する前衛的なアプローチと世代を超えて受け継がれるクラフトの文化を紹介します。本展覧会は、世界を旅する巡回展として2024年に上海で初めて開かれました。そして2025年3月、「ロエベ クラフテッド・ワールド」展を、東京・原宿にて開催します。日本はロエベがヨーロッパ圏外に初めて出店した国であり、1973年にその一号店がオープンしています。以来ロエベと日本は豊かな文化的対話を続けてきました。

Courtesy of LOEWE本展覧会は21世紀における革新的な建築の数々を手がけた建築設計事務所であるOMAとのコラボレーションによりデザインされ、1846年にレザー職人が集う工房としてマドリードで創業してから世界有数のファッションブランドに成長するまでのロエベの進化を彩ってきた、アイコニックなデザインや文化的なコラボレーションの数々をめぐる旅に誘います。Courtesy of LOEWEアートとカルチャーに満たされた本展は、手で物をつくりだす喜びについての物語です。来場者はスペインの風景と音を感じ、パリのランウェイの最前列を体験し、壮大でインタラクティブな部屋の数々では、スタジオジブリや京都の陶芸ユニットのスナ・フジタをはじめ、近年のロエベのコレクションにインスピレーションを与えた想像力の世界へと没入することができます。Courtesy of LOEWEまた東京での開催を祝して、ロエベが日本国内外でおこなってきたコラボレーションや文化プロジェクトを紹介する作品を特別に展示し、会場デザインを再解釈しています。LOEWE FOUNDATION(ロエベ財団)が支援しており、京都で400年以上にわたり茶の湯釜を造り続けてきた大西家のドキュメンタリー映像のほか、Craft Prizeのファイナリストである四代田辺竹雲斎と渡部萌、2019年の大賞受賞者である石塚源太、そしてミラノサローネ国際家具見本市の展示でコラボレーションをおこなったARKO、松本破風、米澤二郎らの作品が展示されます。「ロエベ クラフテッド・ワールド展 クラフトが紡ぐ世界」は3月29日から5月11日まで開催されます。Courtesy of LOEWE#LOEWE#LOEWECraftedWorldTokyo#ロエベクラフテッドワールド展イベント詳細ロエベ クラフテッド・ワールド展 クラフトが紡ぐ世界場所:東京都渋谷区神宮前6-35-6*JR山手線「原宿」駅徒歩2分、東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前」駅直結会期:2025年3月29日(土) - 5月11日(日)時間:9:00 - 20:00(最終入場時間 19:00)※入場無料(予約制)お問い合わせ:ロエベ ジャパン クライアントサービス電話:03-6215-6116