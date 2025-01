【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日

「ネル(制服)」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」において新キャラクター「ネル(制服)」を実装する。

アスナとカリンに加えネルの制服姿が実装される。「ブルアカ」4周年のタイミングに合わせた限定キャラクターとなっており、いつもとは少し髪型が違うほか、メモロビでは猫耳をつけた姿になっているようだ。詳細は追って記載する。

【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~ スペシャルステージ Day3】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.