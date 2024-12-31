28日から9連休の人も多い年末年始。お年玉や帰省中の現金の準備は万全ですか。

【写真を見る】熊本県内の金融機関 ATM・窓口営業のお知らせ（各機関HPより）

熊本県で営業所を構える肥後銀行などの金融機関が、年末年始の窓口とATMの営業時間を発表しました。

主な金融機関の営業スケジュールは以下の通りです。（財務省HP掲載順）

地方銀行

◆肥後銀行

【営業窓口】

休業日：2024年12月31日（火）～2025年1月5日（日）

通常営業：2025年1月6日（月）～

【営業店ATM】

12月30日：通常稼働（平日の利用時間）

12月31日：土曜日の利用時間

1月1日～3日：日曜日の利用時間

1月4日：通常稼働（土曜日の利用時間）

第二地方銀行

◆熊本銀行

【ATM】

▽平日・土曜・日曜・祝日営業のATMコーナー：12月28日（土）～1月6日（月）通常稼働

▽平日・土曜営業のATMコーナー：12月31日～1月3日休止 1月4日：通常稼働 1月5日：休止 1月6日：通常稼働

▽平日のみ営業のATMコーナー：12月31日～1月5日（日）：休止 1月6日：通常稼働

※利用時間帯はATMごとに異なります。

※営業対象のATMでも設置施設の都合により休業することがあります。

※12月31日～1月3日は祝日扱いです。

信用組合・信用金庫

◆熊本県信用組合

【ATM】

年末年始のATMの稼働時間は支店によって異なります。

▽宇土支店 12月30日～1月3日：午前9時～午後9時 1月4日～：通常稼働

▽天明出張所 12月30日～1月3日：午前9時～午後9時 1月4日～：通常稼働

▽八代支店 12月30日～1月3日：午前9時～午後9時 1月4日～：通常稼働

▽免田出張所 12月30日～1月3日：午前9時～午後9時 1月4日～：通常稼働

▽鏡支店 12月30日～1月3日：午前9時～午後9時 1月4日～：通常稼働

▽本渡支店 12月30日～1月3日：午前9時～午後9時 1月4日～：通常稼働

▽御領出張所 12月30日～1月3日：午前9時～午後9時 1月4日～：通常稼働

▽三角出張所 12月30日～1月3日：午前9時～午後8時 1月4日～：通常稼働

▽河浦出張所 12月30日～1月3日：午前9時～午後8時 1月4日～：通常稼働

▽高浜出張所 12月30日～1月3日：午前9時～午後8時 1月4日～：通常稼働

▽人吉支店 12月30日：午前9時～午後6時 12月31日～1月3日：午前9時～午後5時 1月4日～：通常稼働

▽湯前出張所 12月30日：午前9時～午後6時 12月31日～1月3日：午前9時～午後5時 1月4日～：通常稼働

▽宮地出張所 12月30日：午前9時～午後6時 12月31日～1月3日：午前9時～午後5時 1月4日～：通常稼働

▽白水出張所 12月30日：午前9時～午後6時 12月31日～1月3日：午前9時～午後5時 1月4日～：通常稼働

▽松橋出張所 12月30日：午前9時～午後6時 12月31日～1月3日：午前9時～午後5時 1月4日～：通常稼働

▽アタックスシープル店 12月30日：午前9時～午後9時 12月31日：午前9時～午後7時 1月1日：休止 1月2日：午前10時～午後6時 1月3日～：通常稼働

▽合志支店 12月30日：午前9時～午後9時 12月31日～1月3日：休止 1月4日～：通常稼働

◆熊本信用金庫

【営業店ATM】

▽全店舗 2024年12月31日～2025年1月5日：午前9時～午後7時 ※土曜日・日曜日・祝日の取り扱いのため、所定の手数料がかかります。

◆熊本第一信用金庫

【営業窓口】

休業日：2024年12月31日（火）～2025年1月5日（日）

【営業店ATMでの取引】

▽全国の信用金庫の利用者（入出金） 12月31日～1月5日：午前9時～午後7時

▽他業態（ゆうちょ）の利用者（入出金） 12月31日～1月5日：午前9時～午後7時

▽他業態（ゆうちょ以外）の利用者（出金） 12月31日～1月5日：午前9時～午後7時

▽クレジットカードでの取引（CDキャッシング取引） 12月31日：午前9時～午後7時 1月1日～1月3日：休止 1月4日・5日：午前9時～午後7時

※ATMの利用には所定の手数料が必要です。

◆熊本中央信用金庫

【営業窓口】

休業日：2024年12月31日（火）～2025年1月5日（日）

【営業店ATM】12月31日～1月3日

▽水俣支店 午前9時～午後7時

▽津奈木支店 午前9時～午後7時

▽佐敷支店 午前9時～午後7時

▽八代支店 午前9時～午後7時

▽人吉支店 午前9時～午後7時

▽伊倉支店 午前9時～午後7時

▽西部支店 午前9時～午後7時

▽長洲支店 午前9時～午後7時

▽中央支店 午前9時～午後7時

▽清水支店 午前9時～午後7時

▽平田支店 午前9時～午後7時

▽帯山支店 午前9時～午後7時

▽錦支店 午前9時～午後7時

▽松江支店 午前9時～午後7時

▽戸島支店 午前9時～午後7時

▽本店営業部 午前9時～午後7時

▽水光社本店 午前9時～午後7時※1月1日は休止

労働金庫

◆九州労働金庫（九州ろうきん）

【営業窓口】

休業日：2024年12月31日（火）～2025年1月5日（日）

通常営業：2025年1月6日（月）～ ※店舗により昼休業（午前11時～正午）を実施。ホームページにてご確認ください。

【営業店ATM】

12月30日：平日営業

12月31日：祝日営業

1月1日～1月3日：休止 ※大島・徳之島・種子島支店を除く

1月4日：土曜営業

1月5日：日曜営業

1月6日：平日営業

◆ゆうちょ銀行

【営業窓口】

休業日：2024年12月31日（火）～2025年1月5日（日）

通常営業：2025年1月6日（月）午前9時～

【ATM】

▽通常貯金、定期性貯金、通帳記入、通帳繰越、カード・通帳磁気ストライプ修復、通常振込み（公金QR含む）電信振替、口座貸越サービス：12月31日～1月6日利用可（1月1日～1月3日はホリデーサービス実施のATMのみ営業、1月4日・5日は通常の土曜日・日曜日の営業時間で営業）

※一部利用できない時間帯・サービスがあります。

※各ATMの営業時間帯は、日本郵政Webサイト「郵便局・ATMをさがす」でご確認ください。

※詳細は各銀行などのホームページをご確認ください。