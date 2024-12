2024年“行動する人”にCreepy Nuts、「Bling-Bang-Bang-Born」が世界を魅了

2024年に社会を動かし、つなげた“行動する人”を表彰する「Public of The Year 2024」の授賞式が12月26日に行われ、ヒップホップユニット・Creepy Nutsが「芸能・スポーツ部門」で受賞した。今年1月にリリースされた「Bling-Bang-Bang-Born」がオリコン年間ランキング2024の作品別売上数部門で「ストリーミングランキング」「デジタルシングル(単曲)ランキング」「合算シングルランキング」の3冠を達成。中でもストリーミングランキングの期間内再生数57,925.9万回は年間ランキング史上最高の再生数となった。人気アニメの主題歌でもあり、そのMVで踊られるキャッチーなダンスが話題に。その広がりは日本だけでなく海外にも波及し、Creepy Nutsという卓越したオリジナリティが世界中で多くの人を魅了した。

今回、授賞式にコメントを寄せたCreepy Nutsは「『Public of The Year 2024』の【芸能・スポーツ部門】に我々Creepy Nutsを選んでいただきありがとうございます!日本だけではなく、世界中でたくさんの方が僕たちの音楽を聴いてくださったことを大変嬉しく思っております。今後ともよろしくお願いします!」と語っている。☆「Public of The Year 2024」受賞者(主催:PR TIMES)・企業・事業部門関根 江里子 / 株式会社小杉湯 副社長 / 株式会社ゆあそび 代表取締役中田 哲也 / のと鉄道株式会社 代表取締役社長松田 崇弥・文登 / 株式会社ヘラルボニー 代表取締役Co-CEO・学術・文化部門一力 遼 / 囲碁棋士、河北新報社取締役織田 友理子 / NPO法人 ウィーログ代表理事 / NPO法人PADM(遠位型ミオパチー患者会)代表小森 日菜子 / 絶滅動物「ニホンオオカミ」の研究者・芸能・スポーツ部門小田 凱人 / プロ車いすテニス選手北口 榛花 / 陸上女子やり投選手Creepy Nuts / アーティスト