¡Ö12Ç¯Á°¤Î¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤Î»þ¡Ä¡×º´Æ£·ò¡¢¡È°ìÈÖ¥À¥À¤ò¤³¤Í¤¿¡É¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹

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(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.
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