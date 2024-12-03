ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö¡ÈÎ±¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ú¡×¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¸½¾õ°Ý»ý
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38ºÐ¡Ë¤¬¡¢au¡Ö»°ÂÀÏº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·CM¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¿¤Ì¤¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¡£12·î3Æü¤è¤êÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÇÇã¤¤Êª¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àµ´¤Á¤ã¤ó¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤Èµ´²Ç¤Á¤ã¤ó¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤¬¡¢¤Ð¤Ã¤¿¤ê½Ð²ñ¤Ã¤¿»°ÂÀÏº¡Ê¾¾ÅÄæÆÂÀ¡¢¶ÍÃ«·òÂÀ¡¢ßÀÅÄ³Ù¡Ë¤¿¤Á¤È¡¢Çã¤¤Êª¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¿¤Þ¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È¤¿¤Ì¤¡É¡Ê¿®³Ú¾Æ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÈÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ìÈÖ¤¿¤Þ¤ë¡Öau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡Ü¡×¤òÁÊµá¤¹¤ëÆâÍÆ¡£
»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤â»Ä¤ê1¤«·î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡Øº£Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú¡Ù¤ò°ìÊ¸»ú·è¤á¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢¡ÈÎ±¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ú¡£Î±¼é¤È¤«¤Î¤Í¡×¤È²óÅú¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¸½¾õ°Ý»ý¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÞ¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤³¤¦ÄêÃå¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÇÇã¤¤Êª¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àµ´¤Á¤ã¤ó¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤Èµ´²Ç¤Á¤ã¤ó¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤¬¡¢¤Ð¤Ã¤¿¤ê½Ð²ñ¤Ã¤¿»°ÂÀÏº¡Ê¾¾ÅÄæÆÂÀ¡¢¶ÍÃ«·òÂÀ¡¢ßÀÅÄ³Ù¡Ë¤¿¤Á¤È¡¢Çã¤¤Êª¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¿¤Þ¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È¤¿¤Ì¤¡É¡Ê¿®³Ú¾Æ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÈÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ìÈÖ¤¿¤Þ¤ë¡Öau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡Ü¡×¤òÁÊµá¤¹¤ëÆâÍÆ¡£
¤³¤ì¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢¡ÈÎ±¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ú¡£Î±¼é¤È¤«¤Î¤Í¡×¤È²óÅú¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¸½¾õ°Ý»ý¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÞ¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤³¤¦ÄêÃå¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£