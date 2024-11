1868年(明治元年)9月8日、一世一元の制を定められたうえで、明治と改元されたことによって始まった明治時代。明治の時代には多くの海外の文化が流入し、それによって、日本においても多くの発明や技術発展が勃興していく。

そんな急激な西洋化が進む日本において、今なお多くの人々に愛されている、ある画期的なグルメが誕生する。それが日本が世界に誇るべきグルメの1つ、洋食だ。

トンカツ、オムライス、カキフライ、エビフライ、ハヤシライスなど、誰もが知っているこれらの代表的な洋食メニューは、実は1895年(明治28年)に銀座ガス灯通りに創業した1軒のフランス料理店「煉瓦亭」から生まれ、多くの人々に愛されることになる。

そして明治に生まれた画期的な洋食メニューは、時代を超え、距離を超え、日本各地で大きく広がり、その土地土地でさらに多くの人々から愛されることで、独自の洋食文化の花を開花させ、今なお多くの人々に愛されつづけている。

例えば、広島が誇る美味しい老舗洋食店「ますゐ」で愛され続けている「サービスとんかつ」に、古都・金沢が誇る「グリル・オーツカ」の「ハントンライス」、そして大阪ミナミがほこる老舗洋食店「重亭」の「ハンバーグステーキ」、さらには福井が誇る「ヨーロッパ軒総本店」の「ソースカツ丼」や、福岡が誇る「ブラジレイロ」の絶品「ミンチカツレツ」、そして京都市左京区岡崎の「グリル子宝」の絶品「オムライス」などなど、数え上げれば枚挙がない。

そんな日本各地に存在する美味しい洋食店の中から、今回は文豪に愛された温泉地・湯河原で素晴らしい洋食を味わえるお店をご紹介したい。

お店の名前は「ウエスト 本店」だ。

・昭和レトロな喫茶店

こちらのお店、湯河原駅から歩いて5分ほどの場所にあるお店。外観は煉瓦造りのヨーロッパの家のような佇まい。



湯河原温泉といえば、万葉集にも詠まれた場所で、明治以降は文豪に愛され、国木田独歩、夏目漱石、島崎藤村、芥川龍之介、谷崎潤一郎など、錚々たる文豪に愛された場所でもある。

そんな湯河原で愛される喫茶と食事のお店では、美味しい洋食メニューも味わうことができるのだ。



・美味しいメニューがたくさん

こちらには美味しいメニューがたくさん存在しているため、少し迷ってしまうかもしれない。

しかしこのメニューの中から、自分好みのメニューを探し出して味わう、それこそ旅の1つの醍醐味かもしれない。



まずオーダーしたのはビールとミックスフライ。

非常にボリュームタップリで、1名で味わうには少し多いかもしれない。



おおぶりなヒレカツと白身のフライが2枚に、エビフライとカニクリームコロッケ、それらがタワーのように積み上げられたミックスフライは、絶品。



サクサクの衣にジューシーなカツ、エビ、白身、そしてカニクリームコロッケは、充実の味わい。それらをビールと一緒にいただくのだから、たまらない。



まだお腹に余裕がある、と言う方にはサンドイッチもおすすめ。もちろん、何を食べてもボリュームタップリで大満足できる。





もし温泉地・湯河原を訪れるのであれば、地元の方にも愛される昭和レトロな雰囲気の喫茶店で旅情を楽しんでみてはいかがだろうか。

きっとそこには、かけがえのない旅の思い出とともに、ずっと味わっていたい、そんな忘れることができない味わいを堪能できるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 WEST 本店

住所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下29-3

営業時間 08:00 から 19:00

