岩手vs松本 スタメン発表
[11.9 J3第36節](いわスタ)
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
DF 4 深川大輔
DF 18 宮市剛
DF 22 西大伍
MF 10 オタボー・ケネス
MF 15 加々美登生
MF 30 安達秀都
MF 46 中村充孝
FW 32 上笹貫剣
FW 39 河辺駿太郎
控え
GK 1 大久保択生
DF 24 山内舟征
MF 17 新里涼
MF 20 下上昇大
FW 19 佐藤未勇
FW 45 水野颯太
FW 99 シラス
監督
星川敬
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 4 高橋祥平
DF 17 山本龍平
DF 22 佐相壱明
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 40 樋口大輝
MF 25 中村仁郎
MF 30 國分龍司
FW 9 高井和馬
FW 11 浅川隼人
監督
霜田正浩
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
DF 4 深川大輔
DF 18 宮市剛
DF 22 西大伍
MF 10 オタボー・ケネス
MF 15 加々美登生
MF 30 安達秀都
MF 46 中村充孝
FW 32 上笹貫剣
FW 39 河辺駿太郎
控え
GK 1 大久保択生
DF 24 山内舟征
MF 17 新里涼
MF 20 下上昇大
FW 45 水野颯太
FW 99 シラス
監督
星川敬
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 4 高橋祥平
DF 17 山本龍平
DF 22 佐相壱明
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 40 樋口大輝
MF 25 中村仁郎
MF 30 國分龍司
FW 9 高井和馬
FW 11 浅川隼人
監督
霜田正浩