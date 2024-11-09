¡Ö²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¿¹¸ýÇî»Ò¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷¿À¡ª¡ª¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¤µ¤ó¤¬2024Ç¯11·î4Æü¡¢X¤Ç¼ã¤¤¤³¤í¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¿ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦...¡×
¡Ö¤¤¤¤¤ª¿¬¤ÎÆü¡£¤¢¡¢°ã¤¦¤«¡£ËÜÆü¤Ï¤¤¤¤¿ä¤·¤ÎÆü¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¿¹¸ý¤µ¤ó¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö#¤¤¤¤¿ä¤·¤ÎÆü¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¿ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡¢¤¢¡¢°ã¤¦¤«¡£¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤è¡¡¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ËÈþ¤·¤¤¥ï¡Á¡×
¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤ê¤ã¥¿¥Þ¥é¥ó¡×
¡ÖºÇ¶á¤ÎÊý¤Î¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤ªåºÎï¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö½÷¿À¡ª¡ª¡×
¡Öº£¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡×