東京エディション虎ノ門にて、日本各地の食材を使用した料理と国産ワインのペアリングを楽しむ「テロワール・日本」の第3弾「テロワール・塩尻」開催を開催。

塩尻市の食材を使ったコース料理に、ワインや日本酒を合わせるペアリングが愉しめる特別コースが、期間限定で提供されます!

東京エディション虎ノ門「テロワール・塩尻」

開催期間:2024年11月14日(木)〜12月15日(日)

料金:7品コース18,000円(税・サ込)、+ワイン&酒 ペアリング 16,000円(税・サ込)

会場:The Jade Room + Garden Terrace(ジェイド ルーム + ガーデン テラス)

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-1 東京エディション虎ノ門 31階

予約:The Jade Room + Garden Terrace オフィシャルサイト、TEL(03-5422-1630)、E-mail(jaderoom@editionhotels.com)

営業時間:水〜日 12:00-16:00 (L.O. 14:00)、17:30-23:00 (L.O. 21:00)

東京エディション虎ノ門のシグネチャーレストラン「The Jade Room + Garden Terrace(ジェイド ルーム + ガーデン テラス)」

日本各地の食材とワインの魅力を紹介する「テロワール・日本」シリーズの第3弾として、長野県塩尻市の食材やワインに焦点を当てた「テロワール・塩尻」が期間限定で開催されます。

四季の移ろいや多様な地域の特色を活かした豊かな食材と、多彩な表現力をもつ日本の食文化を称え、日本各地の地元食材を使用した革新的な料理と国産ワインのペアリングを紹介している「テロワール・日本」

2023年夏に始まったこのシリーズ第1弾では北海道余市、2024年の春に開催した第2弾では宮城にフォーカスし、料理を通じてその土地の魅力を伝えてきました。

第3弾となる「テロワール・塩尻」でもこれまでと同じく、生産地・生産者の魅力を日本とイギリスが融合した新しい視点で発見できる体験を実施。

パートナーシェフのトム・エイキンズ、シェフ ド キュイジーヌのリチャード・マクレラン、ヘッド ソムリエの矢田部匡且が手がける料理やペアリングに注目です!

テロワール・塩尻 メニュー例

スナック:鯉、玉ねぎ、三つ葉松本一本ねぎ、卵黄、オキザリス前菜:香茸、根セロリ、ぎたろう軍鶏、じゃがいも、行者にんにく魚料理:シナノユキマス、人参、菜の花のラぺメインディッシュ:竹渕牧場 信州プレミアム牛肉、栗、舞茸プレデザート:南瓜、南瓜の種、ポポーデザート:さるなし、ヨーグルトワイン&酒ペアリング生産者:シャトー・メルシャン/ ドメーヌ コーセイ / サンサンワイナリー / いにしぇの里葡萄酒/ suginomori brewery ほか

※メニュー内容は一例です。仕入れ状況により変更になる場合があります

「テロワール・塩尻」では、塩尻市の食材とワインや日本酒のペアリングを愉しめる特別コースが提供されます。

130年を超える歴史を持つ老舗ワイン産地、桔梗ヶ原を有する塩尻市。

塩尻市メルロぶどう棚

何代にも渡り日本のワイン造りを牽引し続けるワイナリーや、塩尻ワインの代名詞メルロに加えて、近年では片岡地区を中心に新しい動きも起きています。

塩尻市は長野県のほぼ中央に位置し、北アルプスや中央アルプスに囲まれた土地。

澄んだ水と冷涼な気候、火山灰土壌に恵まれていたブドウ栽培に適した地であることはもちろん、この土地ならではの風土を生かした農産物の栽培も盛んです。

コース料理には、The Jade Roomの厨房で指揮を執るリチャード・マクレランが塩尻市を訪れ出会った、信州を代表するブランド食材から希少食材まで塩尻の様々な食材が使用されます。

竹渕牧場 信州プレミアム牛肉にぎたろう軍鶏、鯉、シナノユキマスのほかや松本一本ねぎ、さるなし、ポポーなども使用。

世界を旅し、腕を磨いてきたシェフによる、卓越した技術で表現する料理に期待が高まります!

ペアリングワインには「 シャトー・メルシャン」や「ドメーヌ コーセイ」「サンサンワイナリー」「いにしぇの里葡萄酒」など、様々なワイナリーから取り揃えたワインを用意。

ヘッド・ソムリエの矢田部匡且氏が、料理やゲストの好みに合わせてセレクトします。

さらに、木曽の山々に囲まれた標高約940mに位置する酒蔵 suginomori brewery の日本酒も提供。

塩尻の食材を生かした料理と、地元ワインや日本酒を組み合せた最高のマリアージュが愉しめる、特別な期間限定メニューが堪能できます。

塩尻市の食材を使った料理と、ワインや日本酒の組み合わせを愉しむペアリング体験。

東京エディション虎ノ門の「テロワール・塩尻」は、2024年11月14日から12月15日まで開催です☆

