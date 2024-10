自称マイメロディのライバル・クロミと架空の狂犬ガルフィー(GALFY)が劇的コラボ! 2024年10月31日(木)にGALFY公式WEBサイトはじめ全国のGALFY公式取扱セレクトショップ等に登場予定だ。クロミは自称マイメロディのライバル。アニメ『おねがいマイメロディ』(2025年)で初登場した。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック!? イケメンがだ〜い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。子分のバクを従えている。世界中をクロミ化するため奮闘中!

「GALFY(ガルフィー)」は、1990年代にアウトローから絶大な人気を博し、一大ブームを巻き起こした、犬のキャラクターが特徴アパレルブランド。5年間の沈黙を破り「Revival & Rebrand」を経て現代に復活。どこか懐かしく、どこか下品で、そして「丁度良くダサい」= かっこいい。こんな方程式が通用してしまう現在のYouth Fashionシーンに痛烈に突き刺すデザインと、黒歴史とも取れる様なブランドヒストリー、そして「BOOT」感、それが唯一無二の存在となっている。当時の「ヤンキー」マインドは継承しつつ、ストリートエッセンスを柔軟に捉え、都会的かつアクティブな提案を展開している。今回は、サンリオの人気キャラクター「KUROMI/クロミ」と、いにしえのワルモノ御用達の今では幅広い層に人気のアパレルブランド「GALFY/ガルフィー」のコラボが実現!!セットアップジャージやパーカー,ニットなど計8種のアパレルアイテムを展開。クロミちゃんの誕生日である「10月31日」リリースで、GALFY公式WEBサイトはじめ全国のGALFY公式取扱セレクトショップ等に登場予定だ。可愛いだけじゃない気合いの入った真っ直ぐコラボのお洋服。着るしかないね♪(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654910