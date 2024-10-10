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Amber writes mostly about environmental issues.
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The cost of living emerged as one of the biggest issues in the election campaign.
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The new president must address the issue of climate change.
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Money was not an issue anymore.
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Kenny raised some important issues at the meeting.
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Anger management therapy helps people with anger issues.
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My brother has an issue with me and won't tell me why.
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The article appeared in the June issue of Wildlife.
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You can order back issues directly from us.
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After the summit, the two leaders issued a joint statement.
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A new evacuation warning has been issued for the area.
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Companies issue stock in order to raise money.
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The authorities declined to issue him a visa.
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A judge has issued an arrest warrant for Troy.
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