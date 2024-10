¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î²ñÏÃ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯Ã±¸ì¡Èissue¡É¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¡© 14¤ÎÎãÊ¸¤Ç´°Á´¥Þ¥¹¥¿¡¼

英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

issue

別勝北簑蝓∩菘澄¬簑蠹澄= subject, topic)

◆別勝法併┿錣覆匹痢鉾行号

(動)(声明・警報など)を発する

ぁ米亜法奮式・逮捕状など)を発行する

issue:「出てきたもの」が基本のイメージ

issueは様々な意味で使われる語だが、語源をたどると「出て行く」という意味に行き着く。すなわち「出す」「出てきたもの」といったイメージで捉えておくと、このissueという語を理解しやすい。

「〜を発する」は文字通り「出す」ということだし、ぁ嵌行する」や◆嵌行号」も「(世の中に)出てきたもの」だ。

また、 嵬簑蝓廚癲△匹海から「生じたもの」と考えると、意味のつながりが見えやすいだろう。

Amber writes mostly about environmental issues.

アンバーは主に環境問題について執筆している

The cost of living emerged as one of the biggest issues in the election campaign.

生活費は、選挙戦の最も大きな争点の1つになった

The new president must address the issue of climate change.

新大統領は気候変動の問題に取り組まなければならない

Money was not an issue anymore.

お金はもはや問題ではなくなっていた

Kenny raised some important issues at the meeting.

ケニーは会議でいくつかの重要な問題点を提起した

◆ raise+issueで「(話し合うため)問題を提起する」

Anger management therapy helps people with anger issues.

アンガーマネジメントセラピーは、怒りの問題を抱えた人を助けてくれる

◆ この例のようにproblemと同じような意味で使うこともある

My brother has an issue with me and won't tell me why.

弟は私を嫌っていて、その理由を言わない

◆ have an issue with 〜で「〜を嫌う、〜に対して問題・文句がある、賛同できない」という意味。issuesと複数形を使うこともある

◆別勝法併┿錣覆匹痢鉾行号

The article appeared in the June issue of Wildlife.

その記事はワイルドライフ誌の6月号に掲載された

You can order back issues directly from us.

バックナンバーは私どもに直接ご注文いただけます

◆ 「過去の号、バックナンバー」はback issuesとするのが普通

After the summit, the two leaders issued a joint statement.

首脳会談の後、2人の首脳は共同声明を発表した

A new evacuation warning has been issued for the area.

新たな避難警報がその地域に出された

ぁ米亜法奮式・逮捕状など)を発行する

Companies issue stock in order to raise money.

企業は資金を集めるために株式を発行する

◆ 「株式」「切手」などの発行の他、「ビザ」「パスポート」「許可証」「逮捕状」など、公的に発行するものに対しても使われる

The authorities declined to issue him a visa.

当局は彼へのビザの発給を断った

A judge has issued an arrest warrant for Troy.

判事はトロイの逮捕状を発行した

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)