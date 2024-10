3000億ドル(約46兆円)規模の検索広告市場はGoogleが10年以上にわたり50%以上のシェアを確保する独壇場となっていましたが、AmazonやTikTokが伸びてきたことにより、Googleのシェアが50%を割りそうになっている現状が明らかになりました。Google’s Dominant Search Business Is Under Attack From TikTok to AI - WSJ

調査会社・eMarketerのデータをもとにThe Wall Street Journalが報じた内容によると、Googleは2018年時点では検索広告市場の60%を占めていましたが、以後、じわじわとシェアを落とし、2025年は48.3%と、50%を切る見込みだとのこと。一方でシェアを伸ばしているのがAmazonで、2018年時点では10%に過ぎませんでしたが、2023年に20%を超え、2025年は24.2%に到達するとみられています。Amazonの広告ビジネスは、AWSやAmazon Primeを超える収益源になっていることが指摘されています。Amazonの広告ビジネスは5兆円規模でAmazonプライムやAWSの収益を超えているという指摘、その急成長の仕組みとはどのようなものか? - GIGAZINEそして、Googleの強力なライバルと目されるのがTikTokです。TikTokの最大の強みは若年層への訴求力で、2024年時点の広告市場でのシェアは3.4%にすぎませんが、1日にTikTokで検索される数は30億回以上で、ユーザーの23%はアプリを開いて30秒内になにかを検索しているとのこと。マーケティング会社・Tinuitiのジェレミー・コーンフィールド社長はThe Wall Street Journalに対し、「TikTokの広告支出に対するリターンは、Googleに匹敵することもある」と効果の高さを語っています。Googleはスマートフォン検索の独占的地位の維持について、独占禁止法違反を指摘されており、控訴する方針ではあるものの、以前に比べて苦しい状況にあることは間違いないようです。Googleが金銭を支払ってスマートフォン検索の地位を維持しているのは独占禁止法違反と連邦判事が判断 - GIGAZINE