プラスクラス・スポーツ・インキュベーションが事務局を務める国内唯一のスポーツスポンサーシップの広告賞『Japan Sports Activation Awards』の応募受付を開始。

今回で3回目の開催となる本アワードは、スポーツのスポンサーシップを活用したマーケティングを実施した企業、代理店、スポーツクラブを対象に10月31日(木)まで応募を受付中です。

プラスクラス・スポーツ・インキュベーション『Japan Sports Activation Awards』

<開催日程>

応募期間:2024年9月4日(水)〜10月31日(木)

審査期間:2024年11月〜12月

結果発表:2024年12月中

特典 :受賞企業の担当者をスポーツ観戦ツアーへご招待、受賞盾の授与、インタビュー記事のメディア掲載

※観戦ツアーは2025年1月〜2月での実施を予定しております。

※受賞者には個別でご案内いたします。

<応募対象>

スポーツのスポンサーシップ活用でマーケティングを実施した企業、代理店、スポーツクラブ

<応募方法>

Japan Sports Activation Awards公式サイトからご応募ください。

https://japan-sports-activation-awards.jp/entry

<表彰一覧>

・最優秀賞

・企業賞

・クラブ賞

・SDGs賞

・審査員特別賞

・PSI賞

※受賞した事例はMarkeZineにてインタビュー記事が掲載されます。

プラスクラス・スポーツ・インキュベーションが事務局を務める国内唯一のスポーツスポンサーシップの広告賞『Japan Sports Activation Awards』の応募受付を開始しました。

今回で3回目の開催となる本アワードは、スポーツのスポンサーシップを活用したマーケティングを実施した企業、代理店、スポーツクラブを対象に10月31日(木)まで応募を受付中。

『Japan Sports Activation Awards』は、スポーツのスポンサーシップ活用において、素晴らしい結果や功績をあげたアクティベーション事例を取り上げ、表彰する国内初のスポーツの広告賞です。

2022年からスタートした本アワードは最優秀賞、企業賞、クラブ賞、SDGs賞、審査員特別賞、PSI賞の6つの賞でアクティベーション事例を表彰します。

スポーツの持つエネルギーや熱量、そしてポジティブなイメージは、ブランドの好意度やロイヤルティをあげるのに効果的に活用できます。

<審査基準>

『Japan Sports Activation Awards』では以下7項目の審査基準で各アクティベーション事例を審査します。

1. 目的

2. 効果

3. 継続性

4. 再現性

5. 地域性

6. 社会性(SDGs・DE&I・カーボンニュートラルなど)

7. 未来性

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アクティベーション事例を表彰する国内初スポーツ広告賞!Japan Sports Activation Awards appeared first on Dtimes.