15試合無敗の横浜FCが暫定首位！　仙台が4位に、岡山が5位に浮上／J2第29節

8月31日から9月1日にかけて、2024明治安田J2リーグ第29節が各地で行われた。2位の横浜FCは、3連勝中のモンテディオ山形とアウェイで対戦。開始9分で山形が先制しハーフタイムを迎えると、後半立ち上がりに横浜FCが同点に追いつく。その後の点の行方に注目が集まったが、80分に横浜FCがDF福森晃斗のミドルシュートで逆転に成功し、1−2で勝利を収めた。今節、首位の清水エスパルスは試合が中止となったため、リーグ戦15試合無敗となった横浜FCが暫定で首位に浮上した。

■第29節

■順位表

■第30節

ホームで栃木SCと対戦した3位のV・ファーレン長崎は、前半で先制しリードを守っていたものの、後半アディショナルタイムに失点。1−1の引き分けに終わった。4位のレノファ山口FCが6位のファジアーノ岡山をホームに迎えた注目の上位対決は、前半は互いに譲らずスコアレスでハーフタイムへ。後半、岡山のFWルカオが72分と77分に立て続けにゴールを記録し、試合は0−2で終了。アウェイで勝利を収めた岡山が、岡山を抜いて5位に浮上した。5位のベガルタ仙台がいわきFCをホームに迎えた一戦は、8分に仙台が先制に成功。1−0のスコアで後半を迎えると、仙台は73分にも追加点を記録し、結局試合は2−0で終了。2試合ぶりの勝利を掴んだ仙台が、4位に浮上している。今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼8月31日(土)水戸ホーリーホック 3−1 愛媛FCヴァンフォーレ甲府 1−0 鹿児島ユナイテッドFCベガルタ仙台 2−0 いわきFCモンテディオ山形 1−2 横浜FCレノファ山口FC 0−2 ファジアーノ岡山徳島ヴォルティス(中止)清水エスパルスV・ファーレン長崎 1−1 栃木SC▼9月1日(日)ザスパ群馬 1−0 ブラウブリッツ秋田ロアッソ熊本 1−2 藤枝MYFC大分トリニータ 0−2 ジェフユナイテッド千葉※()内は勝ち点/得失点差1位 横浜FC(63/+33)2位 清水(61/+23)3位 長崎(53/+21)4位 仙台(50/+3)5位 岡山(48/+13)6位 山口(47/+7)7位 千葉(43/+14)8位 いわき(43/+11)9位 山形(39/0)10位 藤枝(39/−11)11位 甲府(38/+1)12位 愛媛(38/−10)13位 秋田(36/−1)14位 徳島(36/−8)15位 水戸(35/−3)16位 大分(32/−10)17位 熊本(30/−15)18位 栃木(26/−22)19位 鹿児島(23/−21)20位 群馬(16/−25)▼9月7日(土)18:30 清水 vs 長崎19:00 群馬 vs 仙台19:00 千葉 vs 水戸19:00 藤枝 vs 栃木19:00 山口 vs 徳島19:00 愛媛 vs 横浜FC19:00 大分 vs 山形19:00 鹿児島 vs いわき▼9月8日(日)18:00 岡山 vs 秋田▼9月25日(水)19:00 甲府 vs 熊本