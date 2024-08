価格対性能比も良好!We2シリーズの上位モデル「arrows We2 Plus」のレビュー前編!

既報通り、Lenovo Group傘下となったFCNT合同会社(以下、FCNT)は同社が展開しているブランド「arrows」の2024年モデル「arrows We2」シリーズの上位モデルとなる「arrows We2 Plus」のメーカーモデル版「arrows We2 Plus M06」の販売を2024年8月14日から開始(14日から販路によって順次販売開始)しました。

【結構凝ってる個装箱とシンプルな内容物】



個装箱の内容物 個装箱の内容物

【ホーム画面とプリインストールアプリ】



arrows We2 Plus M06プリインストールアプリ arrows We2 Plus M06プリインストールアプリ

【ベンチマークアプリで性能を測ってみる】

販売価格はオープン価格ですが、市場想定価格を税込価格59,950円としています。また、FCNTとIIJ(インターネットイニシアティブ)の戦略的パートナーシップによって用意されるIIJmio(IIJのMVNOモバイル回線サービス)向けの動作メモリ(RAM)が12GBに増量されたモデルが別途用意され、こちらは税込価格54,800円(MNPにてギガプランの音声付きプランへ乗り換え契約時は特別価格36,800円)となっています。MNO(移動体通信事業者)販売モデルについては、NTTドコモ向け「arrows We2 Plus F-51E」が2024年8月9日(金)から開始されており、販売開始日が遅れる代わりに最安価格(税込価格499,00円)で提供されるとしている楽天モバイル版が2024年10月15日(火)販売開始予定となっています。arrows We2 Plusはarrows We2シリーズの上位モデルのAndroidスマートフォンで、本機最大の特徴である自律神経測定センサーを世界で初めて搭載したスマートフォンである点が大きく目立ちますが、基本スペックにおいても、SoC(System On Chip)にQualcomm製のミッドハイ向けのSnapdragon 7s Gen 2を採用し、動作メモリに8GB RAM(IIJ取り扱いモデルは12GB RAM)を搭載しているなど、基本性能おいてもミッドハイクラス以上の余裕を持った性能を持っています。今回、FCNT社のご厚意で、IIJmio取り扱いの12GB RAMモデルをレビュー用にお借りしたので、前後編にわたって本機のレビューをお送りします。前編となる本記事では、個装箱とその内容物の紹介、プリインストールアプリとベンチマークアプリの測定結果をお送りします。また、本体外観や基本スペックのデータシートについては、こちらの記事をご覧ください。まずはarrows We2 Plusの個装箱を見てみましょう。シンプルな紙製の箱ではあるものの、かなりしっかりとした作りで、安っぽさは感じません。個装箱背面には本機のリサイクル素材部品の利用率や、個装箱そのものもリサイクル可能である点などが大きく書かれています。ここまで大きく環境対応についてを大きくアピールしているのは他社スマートフォンでは見られない特徴かもしれません。続けて、開けて中身を見てみます。内容物としてはarrows We2 Plus本体とクイックスタートマニュアルのみで、このあたりはコストカットを意識している大半の国内メーカーのスマートフォンと同様である部分でしょう。arrows We2 Plus M06にプリインストールされているホームUIは画面はarrowsホームとシンプルホームの2種類で、arrowsホームがデフォルトで設定されています。arrowsホームのデフォルト状態はarrowsポータル+3枚の全4面構成で、arrowsポータルはホームの設定から「Google Discover」へ切り替えたり表示を無効化させることもできます。メーカーモデルだけあって、arrows We2 Plus M06プリインストールアプリは非常にシンプルで、Google検索やGoogleマップ、GmailなどのGMS(GoogleMobileService)アプリに、FCNT提供のメーカーアプリのほかのサードパーティアプリも協業によるものや本機の機能上必要(「Adobe Photoshop Express」、「radiko + FM」、「Dolby Atmos」、「おサイフケータイ」)なもののみとなっています。ちなみに、自律神経測定アプリはFCNTが提供しているプリインストールアプリ「ララしあコネクト」内の機能として実装されています。続いて、ベンチマークアプリでarrows We2 Plusの性能ががどれくらいのものなのか測ってみましょう。基本的なマシンスペックは「Device Info HW」で取得した上記の通りとなります。計測方法としてはベンチマークアプリで、空調の効いている室内にて3回計測し、その中央スコアと参考値とし、スコアランキング内の近いスコア周辺で大まかにどれほどのものかを確認します。まずは端末のブラウジングや基本的な実用アプリやメール、マップなどの全体的な動作などの総合的な性能を測るアプリ「PC Mark」にて、ベンチマークをとってみました。今回は3回測った中央スコアは「9705点」で、ランキングの内の近似値を見てみると、ソニー製のミッドレンジスマホ「Xperia10 VI」姿が確認でき、これをやや上回るスコアとなっていることが確認できます。これだけのスコアが出ていれば、普段使いには十分快適な動作ができるでしょう。続いて、3Dモデリング性能などのゲームアプリをどれだけ快適に動作させられるかの能力を調べるアプリ「3D Mark」での、ベンチマーク結果がこちらになります。(計測ベンチマークテストは「Wild Life」を使用)今回は3回測った中央スコアは「3064点」となります。3D Markはランキング順位も併せて確認でき、ランキングの内の近似値にはシャープ製の「AQUOS R3」やサムスン電子製の「Galaxy S10」シリーズといったSnapdragon855世代くらいのフラグシップ級並みのゲーミング性能があることが確認できます。実際にはSoCの世代が進んでいることやOSの最適化などが進んでいるため、これらのSnapdragon855世代の頃のスマホよりも、体感としてはこのスコア以上に快適に動作すると思われます。3D Markのランキング最上位あたりは、もはや異次元の数値になっている感(とはいえ、これでもスペックがギリギリなゲームアプリもありますが…)もあるので、本機の比較対象でもなく、あくまでも参考程度に見ていただければと思います。AAAクラスのヘビー級なゲームアプリを最高設定で!とはさすがにいきませんが、これだけのベンチマークスコアが出せるのであれば、適切な画質設定を選択することで大抵のアプリは軽快に動作できるはずです。というわけで、駆け足気味ではありますが、前半戦として開封レポートやプリインストールアプリ、ベンチマーク結果とその比較をお送りしました。次回は、しばらく本機を使ってみて気が付いた点などをお送りしたいと思いますので、お楽しみに!

記事執筆:河童丸

