だが、ECLIPSEのコンサート終演後、ソンジェは自ら命を絶つ。突然の訃報にショックを受けるソルは、彼の時計により15年前の高校生時代にタイムスリップする。隣の高校に通っていたソンジェと仲よくなり彼の命を救おうとするが…。【注目ポイント】・世界中で大ヒット! 米タイム誌も絶賛の「今年最高のKドラマ」・1つのドラマで3つの恋愛模様が楽しめる・インスタフォロワー1000万人超え ピョン・ウソクの演技と歌に注目世界中で大ヒットし、上半期にもかかわらず「今年最高のKドラマ」と評された本作。主人公2人の10代、20代、30代の恋愛模様が描かれるため、1つの作品なのに3つの恋愛ドラマを見ているような気持ちになれます。本作で大ブレイクしたピョン・ウソクのときめく演技と歌は必見!【ここで見られる!】U-NEXT【話数】全16話(約60分)【出演者】ピョン・ウソク、キム・ヘユン、ソン・ゴニ、イ・スンヒョプ他【ジャンル】ラブコメディー【韓国放送年/日本配信年】2024年『ソンジェ背負って走れ』 (C) CJ ENM Studios Co., Ltd. U-NEXT独占配信中■2. 結婚3年目夫婦のロマンス 『涙の女王』【あらすじ】平凡な家庭で育ったペク・ヒョヌは、財閥令嬢のホン・へインと恋に落ち、世紀の結婚を果たす。だが、結婚3年目を迎えた2人の間には深い溝ができ、同じ会社に通っていても会話すらない状態だった。現状に耐えられなくなったヒョヌはヘインに離婚を切り出そうとするが、ヘインが不治の病で余命わずかだと知る。安全に別れて遺産を受け取るため、ヘインを愛するフリをすることにしたヒョヌだったが…。【注目ポイント】・最終回で視聴率24.9%! tvN歴代視聴率を更新した新たな名作・キム・スヒョン演じるヒョヌがかっこよすぎる・『愛の不時着』と同じ脚本家ならではのカメオ&オマージュにも注目ヒョヌは容姿、頭脳、運動神経すべてにおいてパーフェクト!そんな役をキム・スヒョンが演じるのだから間違いなくカッコいいです。また、劇中の結婚式の場面はヒョンビンとソン・イェジン夫妻の結婚式のオマージュだと話題になりました。【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全16話(約90分)【出演者】キム・スヒョン、キム・ジウォン、パク・ソンフン、クァク・ドンヨン他【ジャンル】ラブロマンス【韓国放送年/日本配信年】2024年Netflixシリーズ『涙の女王』独占配信中■3. 浮気夫への爽快な復讐劇『私の夫と結婚して』【あらすじ】末期の胃がんで余命宣告を受けたカン・ジウォンは、夫のパク・ミンファンと親友だと信じていたチョン・スミンの浮気現場を目撃する。だが、2人は反省するどころか開き直った態度を取る。ジウォンは夫に突き飛ばされて無念の死を遂げるが、気がつくと病気になる前にタイムスリップしていた。動揺する彼女に会社の上司ユ・ジヒョクが手を差し伸べ、ジウォンはクズ夫をスミンと結婚させるという復讐を開始する。【注目ポイント】・ドロドロしすぎない爽快な復讐劇・イケメン部長役ナ・イヌの登場とテンポのいいストーリー展開・役作りで30kg台に減量 パク・ミニョン迫真の演技ドロドロの復讐物かと思い敬遠していた筆者が第1話を見て一気にハマり、2日で見終わった本作。ナ・イヌ演じるイケメン部長の登場とテンポのいいストーリー展開に引き込まれます。役作りのため30kg台に減量したというパク・ミニョンの華麗な変身も見どころ!【ここで見られる!】Prime Video【話数】全16話(約60分)【出演者】パク・ミニョン、ナ・イヌ、イ・イギョン、ソン・ハユン他【ジャンル】恋愛、復讐【韓国放送年/日本配信年】2024年Amazon Original 『私の夫と結婚して』Prime Videoで独占配信中(C) Studio Dragon by CJ ENM■4. 講師と元教え子が恋に落ちる『卒業』【あらすじ】勤続14年目の優秀な国語科塾講師ソ・へジンはある日、10年前の教え子イ・ジュノと再会する。ジュノは8等級(一番下の成績)から1等級に成績を上げて名門大学に行くという奇跡を成し遂げ、ヘジンの誇りでもあった。大企業に勤務し、順風満帆に見える生活を送っていたジュノだが、会社を辞めてヘジンが勤める塾の講師に応募する。ヘジンは塾講師の大変さを伝え、ジュノを思いとどまらせようとするが、結局ジュノは講師に採用される。代わり映えのなかったヘジンの生活に変化が起き…。【注目ポイント】・年下男子×年上女子の大ヒットドラマ監督最新作・職場での密かな恋愛にドキドキが止まらない・魅力的な年下男子ウィ・ハジュンに注目『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』、『ある春の夜に』の監督最新作。元教え子の男性と同僚として働くことになり、恋に落ちるというドキドキの設定に目が離せません。優しい笑顔が魅力的なウィ・ハジュンの演技にも注目!【ここで見られる!】U-NEXT【話数】全16話(約70分)【出演者】チョン・リョウォン、ウィ・ハジュン、ソ・ジュヨン、キム・ジョンヨン他【ジャンル】ラブロマンス【韓国放送年/日本配信年】2024年『卒業』 (C)STUDIO DRAGON CORPORATION U-NEXT独占配信中■5. 年下彼氏との甘い恋『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』【あらすじ】カフェの運営会社で働く35歳のユン・ジナ。ジナには家柄がよく母親も気に入っている弁護士の彼氏がいるが、釈然としない理由で別れを切り出される。ジナの親友ソ・ギョンソンはジナの彼氏が若い女と二股をかけていたことを突き止め、それを知ったジナは彼氏に仕返しをする。そんな中、アメリカで働いていたギョンソンの弟ジュニが帰国し、ジナと同じ建物のオフィスで働く。ジナとジュニは急接近し…。【注目ポイント】・見ているほうがドキドキする自然な恋愛の演技・まるで映画のワンシーン 洋楽がドラマを彩る・ビジュアル最強 ソン・イェジン×チョン・へインお互いを好きでたまらないカップルの姿が描かれ、自然な演技に見ているこっちがドキドキ…。オールドポップスが流れるおしゃれな雰囲気は洋画のワンシーンのようです。ソン・イェジンの美貌とチョン・へインの甘いマスクにも惚れ惚れします。【ここで見られる!】U-NEXT【話数】全24話(約50分)【出演者】チョン・へイン、ソン・イェジン、チャン・ソヨン、ウィ・ハジュン他【ジャンル】ラブロマンス【韓国放送年/日本配信年】2018年『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』(C)Jcontentree corp. all rights reserved U-NEXTにて配信中■6. 詐欺の相手は超能力一家『ヒーローではないけれど』【あらすじ】超能力一家でありながら、現代人特有の病により力を失ってしまったポク家。マッサージ店で働くト・ダヘは不眠症で予知夢を見られなくなったマヌムを眠らせたことで気に入られ、家に招待される。詐欺を働くことで借金を返してきたダヘは、結婚詐欺を働く魂胆でマヌムの息子のギジュに近付く。ギジュは幸せな過去に戻れる能力を持つが、過去のものには触れられず、ある時間にとらわれ続けていた。だが、ギジュは過去の時間でダヘの手に触れることができ…。【注目ポイント】・コメディーかと思いきや感動する家族愛・チョン・ウヒ演じる詐欺師の女性に注目・最後までどうなるか分からないハラハラの展開超能力者が主人公なのでファンタジーやコメディーかと思いきや、家族愛を描いた作品で心にじーんとくる場面が多いです。チョン・ウヒが演じるダヘが平凡な女性ではなく、詐欺師というのも面白いポイント。最後までどうなるか分からないハラハラの展開で、あっという間に見終わってしまうはず!【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全12話(約70分)【出演者】チョン・ウヒ、チャン・ギヨン、コ・ドゥシム、スヒョン他【ジャンル】ラブロマンス、ファンタジー【韓国放送年/日本配信年】2024年Netflixシリーズ『ヒーローではないけれど』独占配信中■7. 二度目の人生で大逆転? 『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』【あらすじ】貧しい家庭で育ったユン・ヒョンウは高卒ながら、実力で財閥スニャングループのチーム長となる。オーナー一家の理不尽な対応に耐え、完璧に仕事をこなしてきたある日、資金洗浄の任務を与えられる。ヒョンウは任務を遂行するが、オーナー一家の誰かの指示により銃殺されてしまう。だが、気がつくとヒョンウはグループの創業者チン・ヤンチョルの孫、チン・ドジュンの体に乗り移り、オリンピックを翌年に控えた1987年にいた。【注目ポイント】・最終回の視聴率26.9% ソン・ジュンギの代表作が再び誕生!・財閥家の末息子に生まれ変わり、復讐を成し遂げられる?・2023百想芸術大賞で最優秀演技賞を受賞 イ・ソンミンの名演技ドジュンは記憶を持ったまま財閥家の末息子に生まれ変わるので、未来の出来事もすべてお見通し。彼がどのようにオーナー一家への復讐を成し遂げていくかが見どころの1つ!また『ミセン ー未生ー』で有名なイ・ソンミンの名演技にも大注目です。【ここで見られる!】Prime Video/U-NEXT【話数】全16話(約70分)【出演者】ソン・ジュンギ、イ・ソンミン、シン・ヒョンビン、ユン・ジェムン他【ジャンル】復讐、ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】2022年/2023年『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』 (C) Chaebol Corp. all rights reserved U-NEXTにて配信中■8. 20代後半の若者たちの夢と恋『青春の記録』【あらすじ】俳優を目指すもうまくいかないモデルのサ・へジュンは、入隊通知が届き、夢を追えるタイムリミットが迫る。一方、同じ町に住む幼馴染のウォン・ヘヒョは俳優業もモデル業も順調で、2人はいつも比較されていた。メイクアップアーディストのアン・ジョンハは、職場の先輩にいびられながらも夢のために地道に頑張る。そんな中、ファッションショーで大ファンのへジュンのメイクを担当することになり…。【注目ポイント】・話題の2人 パク・ボゴムとピョン・ウソクの共演・夢や恋に奮闘する26歳 若者たちの物語・パク・ソジュン、キム・ヘユン、ソ・ヒョンジンなど豪華カメオにも注目“国民の彼氏”パク・ボゴムの入隊前最後のドラマで、放送当時も大人気でしたが、ピョン・ウソクがブレイクし、「劇中のヘヒョとピョン・ウソクが重なる」と再び話題となっています。パク・ソジュン、キム・ヘユン、ソ・ヒョンジンなど豪華な俳優たちがゲスト出演しているのもポイントです!【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全16話(約70分)【出演者】パク・ボゴム、パク・ソダム、ピョン・ウソク、ハ・ヒラ他【ジャンル】恋愛、ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】2020年Netflixシリーズ『青春の記録』独占配信中■9. 女たちの熾烈な争い『SKYキャッスル 〜上流階級の妻たち〜』【あらすじ】選ばれたエリートのみが住める高級住宅街SKYキャッスル。そこに住むハン・ソジンは娘のイェソをソウル医大に入れるためにパーティーを開くほど教育熱心な母親で、ソウル医大に合格したヨンジェの母親から合格の秘訣を聞く。そして、極秘の会合に参加し、担当生徒の合格率100%の入試コーディネーターキム・ジュヨンをイェソにつけることに成功する。そんな中、クルーズ旅行から戻ってきたヨンジェの母親が突然自殺をし…。【注目ポイント】・視聴率1.7%→23.8%となり、韓国で社会現象を起こしたドラマ・子供の学歴に命を懸ける上流階級の妻たちの争い・どんな風に描かれるか楽しみ! 日本でのリメイク決定SKYは韓国の名門大学の頭文字を取ったもので、韓国社会でどれほど学歴や家柄が重視されているかが分かる作品。今話題のキム・ヘユンのブレイク作でもあり、7月から日本のリメイク版が放送されるため、この機会にぜひ見てほしいドラマです。【ここで見られる!】Prime Video/U-NEXT/NETFLIX【話数】全36話(約40分)【出演者】ヨム・ジョンア、イ・テラン、キム・ソヒョン、ユン・セア他【ジャンル】社会派、ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】2018年/2019年『SKYキャッスル』 (C) Jcontentree corp & JTBC Content Hub Co., Ltd. all rights reserved. U-NEXTにて配信中■10. 漫画のエキストラを脱出したい!『偶然見つけたハル』【あらすじ】ある日、記憶が途切れることに気付いた高校生のウン・ダノ。自分が変になったのだと思うが、高校の料理人チン・ミチェからここは漫画の中の世界で、自分たちは漫画の登場人物だと言われる。さらに、ダノは主人公ではなくエキストラだと知り、作家が決めたとおりにしか動けない状況に悔しさを感じる。運命を変えようと奮闘する中、名前すらないある男の子がダノの運命を変えるカギとなり…。【注目ポイント】・高身長イケメン ロウン×話題のキム・ヘユンの初主演作・漫画のエキストラを主人公にした斬新な設定・イ・ジェウク、キム・ヨンデ、チョン・ゴンジュなど若手イケメン俳優勢ぞろい漫画の中という斬新な設定と、イケメン俳優たちの好演が見どころの1つ。『SKYキャッスル 〜上流階級の妻たち〜』の強烈なキャラから明るいイメージへと変身を遂げたキム・ヘユンと、本作で俳優としても人気を集めたロウンの身長差カップルにドキドキさせられます。【ここで見られる!】U-NEXT/NETFLIX【話数】全32話(約30分)【出演者】キム・ヘユン、ロウン、イ・ジェウク、キム・ヨンデ他【ジャンル】ラブコメディー【韓国放送年/日本配信年】2019年/2020年『偶然見つけたハル』 (C)2019MBC U-NEXTにて配信中■11. 韓国の財閥令嬢と北朝鮮の軍人の恋『愛の不時着』【あらすじ】韓国の財閥令嬢ユン・セリは自ら立ち上げた会社を成功させ、父親から後継者に指名される。だが、新商品のテストでパラグライダーをしている最中に、突風により、北朝鮮との境界区域に不時着してしまう。北朝鮮の軍人リ・ジョンヒョクがセリを発見し、セリは彼から逃げるため走ったせいで、北朝鮮の領土に足を踏み入れてしまう。危機に陥ったセリは偶然再会したジョンヒョクを味方につけようと決心し…。【注目ポイント】・日本に韓流ブームを再び巻き起こしたレジェンドドラマ・北朝鮮と韓国 一緒にいることが許されない2人の恋の行方は?・笑いを誘う魅力的なキャラクターたち逆境を自ら切り抜けようとする強い女性セリと、命がけでセリを韓国に帰そうとするジョンヒョク。同じ民族なのに一緒にいられない2人の恋の行方は、夜も眠れなくなるほど面白いです!北朝鮮の村の夫人たちやジョンヒョクの部下たちなど、魅力的なキャラクターもたくさん出てきます。【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全16話(約90分)【出演者】ヒョンビン、ソン・イェジン、ソ・ジヘ、キム・ジョンヒョン他【ジャンル】ラブロマンス【韓国放送年/日本配信年】2019年/2020年Netflixシリーズ『愛の不時着』独占配信中■12. まっすぐな男の成功物語『梨泰院クラス』【あらすじ】高校生のパク・セロイは転校初日に、同級生をいじめていた「長家」の会長の息子チャン・グンウォンを殴り退学となる。その後、父親と飲食店を開く準備を進めるが、父親がひき逃げにより亡くなる。犯人は自首するが、現場付近にいた車はグンウォンの車で、それを知ったセロイはグンウォンを暴行して刑務所に入る。そして2年後、出所したセロイは「長家」を超える飲食店を持つことを目標に動き始める。【注目ポイント】・日本でもリメイクされた大ヒット作・信念を貫いて目標を達成するセロイの姿がカッコいい・イソとスア 2人の女性との三角関係第1話は理不尽で腹立たしい場面の連続ですが、どんどん面白くなります!相手を苦しめるのではなく、自分が成功することで復讐しようとするセロイの生き様に惚れるはず。セロイをとりまく2人の女性との恋の行方にも注目です。【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全16話(約70分)【出演者】パク・ソジュン、キム・ダミ、ユ・ジェミョン、アン・ボヒョン他【ジャンル】ヒューマン、恋愛【韓国放送年/日本配信年】2020年Netflixシリーズ『梨泰院クラス』独占配信中■13. 初恋の人が超イケメンに! 『彼女はキレイだった』【あらすじ】美人で成績優秀だったキム・へジンは成長し、容姿が変わり職も失っていた。そんな時、初恋の人だったチ・ソンジュンから連絡が来て会うことに。だが、太っていたソンジュンはカッコよくなっており、失望させたくないヘジンは美人の親友ミン・ハリに自分のフリをしてほしいと頼む。その後、会社のインターンに採用されたヘジンは、上司と部下としてソンジュンに再会し、一緒に働くことになる。【注目ポイント】・日本でもリメイク! パク・ソジュン主演大ヒットラブコメ・ファン・ジョンウムのコメディー演技が最高・いつ気付く? 初恋の人とのドキドキの恋日本でもリメイクされたパク・ソジュン主演の大ヒット作。コメディー演技に定評のあるファン・ジョンウムが演じる一生懸命でお茶目なヘジンは見ていると応援したくなります。パク・ソジュン演じるソンジュンがいつヘジンの正体に気付き、2人の関係はどうなるか見どころです。【ここで見られる!】U-NEXT/NETFLIX【話数】全16話(約60分)【出演者】パク・ソジュン、ファン・ジョンウム、コ・ジュニ、チェ・シウォン【ジャンル】ラブコメディー【韓国放送年/日本配信年】2015年/2016年『彼女はキレイだった』 (C) 2015 MBC U-NEXTにて配信中■14. 副会長と秘書のドキドキ社内恋愛『キム秘書はいったい、なぜ?』【あらすじ】有能でイケメンだが、超ナルシストのユミョングループの副会長イ・ヨンジュン。キム・ミソは9年間彼の秘書として完璧なサポートをしてきたが、ある日ヨンジュンに辞意を伝える。ヨンジュンは何ともないフリをするが、夜も眠れないほど動揺する。父親の借金を完済したミソは自分の人生を送るため辞めようとし、ヨンジュンは「恋愛や結婚もしないと」というミソの言葉が気にかかって家まで会いに行く。【注目ポイント】・完璧だけどナルシスト 癖の強いヨンジュンを演じるパク・ソジュン・ラブコメ女王 パク・ミニョンの美貌・ミソへの愛が止まらない 胸キュンシーン韓ドラのラブコメらしい要素がつまった作品。大人気スターパク・ソジュン演じる癖の強い副会長と、ラブコメ女王パク・ミニョンのやりとりは笑えること間違いなし。胸キュンシーンもたくさんあり、主役の2人を存分に堪能できます。【ここで見られる!】U-NEXT/NETFLIX【話数】全32話(約30分)【出演者】パク・ソジュン、パク・ミニョン、イ・テファン、カン・ギヨン他【ジャンル】ラブコメディー【韓国放送年/日本配信年】2018年『キム秘書はいったい、なぜ?』 (C) STUDIO DRAGON CORPORATION U-NEXTにて配信中■15. 20年来の幼馴染にときめく『サム、マイウェイ 〜恋の一発逆転!〜』【あらすじ】アナウンサーが夢だったチェ・エラはデパートの受付係に、テコンドー一筋だったコ・ドンマンはダニ退治会社の社員になっていた。エラとドンマンの友達ペク・ソリはコールセンターで働き、その彼氏のキム・ジュマンも同じ会社で働く。エラとドンマンは20年来の友達で、お互いを異性として意識していなかったが、ある時胸がときめいて…。【注目ポイント】・友達以上恋人未満“サム”の関係にドキドキ・友達から恋人にぐっと縮まる2人の距離・アン・ジェホンとソン・ハユンのサブカップルの恋にも注目タイトルの「サム」は「友達以上恋人未満」の意味。長い間、友達として過ごしてきた2人が関係を発展させ、恋人になる様子に胸がときめきます。社内恋愛をするアン・ジェホンとソン・ハユンのサブカップルの恋の行方も見どころの1つ!【ここで見られる!】U-NEXT【話数】全24話(約40分)【出演者】パク・ソジュン、キム・ジウォン、アン・ジェホン、ソン・ハユン他【ジャンル】ラブコメディー【韓国放送年/日本配信年】2017年『サム、マイウェイ 〜恋の一発逆転!〜』 Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2017 KBS. All rights reserved U-NEXTにて独占配信中■16. 宇宙人とトップ女優の恋『星から来たあなた』【あらすじ】1609年、飛行物体に乗って地球にやってきた宇宙人ト・ミンジュン。その後、400年以上地球で生活してきたが、3か月後の彗星の到来で故郷の星に帰れることに。ある日、人気女優のチョン・ソンイがマンションの隣の部屋に越してくる。平穏だった生活を乱され、彼女を煩わしく思うミンジュン。そんな時、ミンジュンはソンイの子供の頃の写真を見て、過去に関係があったある人に似ていることに気付き、動揺する。【注目ポイント】・10年経っても色あせない アジア中で大ヒットした不朽の名作・印象に残る雪の中でのキスシーン・超能力で彼女を守る ドキドキの展開言わずと知れたキム・スヒョンの代表作。魔の手からソンイを守るト・ミンジュンは最強にカッコよく、好きにならずにはいられません。雪の中でのキスシーンは歴史に残る名場面なので、見ないと損です!【ここで見られる!】U-NEXT【話数】全21話(約45分)【出演者】キム・スヒョン、チョン・ジヒョン、パク・へジン、ユ・インナ他【ジャンル】ラブコメディー【韓国放送年/日本配信年】2013年/2014年『星から来たあなた』 (C) HB ENTERTAINMENT U-NEXTにて独占配信中■17. 『賢い医師生活』【あらすじ】1999年ソウル大医学部に入学したイ・イクジュン、アン・ジョンウォン、キム・ジュンワン、ヤン・ソッキョン、チェ・ソンファ。20年来の仲の5人はそれぞれ違う病院で働いていたが、ユルジェ病院の会長が亡くなり、その末息子のジョンウォンがVIP病棟を運営することをきっかけに、ユルジェ病院に集結する。多くの人が人生の始まりと終わりを迎える病院で働く医師たちや、そこにいる患者やその家族の平凡でありながら特別な日常を描く。【注目ポイント】・見るたびに推しが変わる 魅力的な登場人物たち・現職医師も絶賛 リアルを追及したセリフや手術シーン・俳優たちが直接演奏 毎話を彩るバンドシーンシーズン1、シーズン2を通して医師の日常、恋愛、成長を描いた作品。どのキャラクターも魅力的で、見るたびに“推し”が変わります。台本のセリフから手術シーンまでリアルを追及して作られた完璧な医療ドラマです。俳優たち本人が直接演奏する韓国90年代の懐メロも魅力的!【ここで見られる!】NETFLIX【話数】シーズン1、2 各12話(約80〜90分)【出演者】チョ・ジョンソク、ユ・ヨンソク、チョン・ギョンホ、キム・デミョン、チョン・ミド 他【ジャンル】医療、ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】シーズン1 2020年、シーズン2 2021年Netflixシリーズ『賢い医師生活』シーズン1〜2独占配信中■18. いじめへの壮絶な復讐劇『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』【あらすじ】ムン・ドンウンは高校時代、裕福な家の娘パク・ヨンジンを中心に特定の同級生らから壮絶ないじめを受けていた。ヨンジンの母親は育児放棄の状態で、先生に訴えても逆に暴力を受ける始末。高校を退学したドンウンはヨンジンへの憎しみを抱え、働きながら勉強し大学に合格する。ある日、栄養失調で倒れたドンウンは病院で研修医のチュ・ヨジョンと出会い、囲碁を教えてもらうことに。そして、教師になったドンウンはヨンジンへの復讐を開始する。【注目ポイント】・壮絶な物語を緻密な脚本とリアルな演技で魅せる・ダークで迫力のある演技 ソン・ヘギョの新たな一面・暗闇の中の光 イ・ドヒョン演じるヨジョンものすごく壮絶な物語ですが、『トッケビ』の脚本家による緻密な台本と、没入度を加速させる俳優たちの演技に続きを見ずにはいられないはず!上品なイメージの多かったソン・ヘギョの新たな一面が見られます。また、つらい場面が多い中で、イ・ドヒョン演じるヨジョンとの場面は光のように温かくほっとさせてくれます。【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全16話(約50分)【出演者】ソン・ヘギョ、イ・ドヒョン、オム・ジヨン、パク・ソンフン他【ジャンル】復讐【韓国放送年/日本配信年】2022年Netflixシリーズ『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』独占配信中■19. 母と息子の親子愛『良くも、悪くも、だって母親』【あらすじ】夫と養豚場を営むチン・ヨンスン。ある日、ヨナン建設のソン・ウビョクがやってきて養豚場の撤去を要求する。だが、拒んだため、ウビョクは養豚場を燃やし、ヨンスンの夫を自殺に見せかけ殺害する。ヨンスンは田舎に引っ越し、新たに養豚場を構え、女手一つで息子のガンホを育てる。遠足に行くことも満腹になることも許されず、ヨンスンに厳しく育てられたガンホは検事になり…。【注目ポイント】・視聴率3.6%→12% 回を重ねるごとに話題に・涙なしでは見られない 母親と息子の愛の物語・ガンホの復讐の結末は?復讐物かと思いきや、親子愛を描いた作品。『恋のスケッチ 〜応答せよ1988〜』で有名なラ・ミランと、『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』で人気を集めたイ・ドヒョンが親子を演じています。ガンホの復讐の結末と、涙なしでは見られない感動のラストに注目です。【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全14話(約70分)【出演者】ラ・ミラン、イ・ドヒョン、チェ・ムソン、アン・ウンジン他【ジャンル】復讐、ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】2023年Netflixシリーズ『良くも、悪くも、だって母親』独占配信中■20. 15年ぶりに無人島から帰還し、歌姫を目指す『無人島のディーバ』【あらすじ】島に住む中学生のソ・モクハは歌手のユン・ランジュの大ファンで、歌手になることを夢見る。だが、モクハと同級生のチョン・ギホはそれぞれ父親からの家庭内暴力に苦しんでいた。やがて、2人はソウルへ向かう船に乗り込むが、モクハは追ってきた父親から逃げるため海に落ちる。その後、無人島に漂着し15年間の無人島生活の末に生き延びたモクハは、清掃活動のため島に来ていたカン・ウハクに発見される。【注目ポイント】・ギホはどっち? モクハと関わる兄弟2人・『Eye love you』で大人気 チェ・ジョンヒョプ出演・ディーバの歌声! パク・ウンビンが歌うOSTモクハと関わる2人の兄弟のうち、中学生の頃に離れてしまったギホはどっち?というのが見どころの1つ。日本でも大人気“ヒョプ様”ことチェ・ジョンヒョプも出演しています!また、パク・ウンビンが直接歌う歌の数々も魅力的で必見です。【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全12話(約80分)【出演者】パク・ウンビン、キム・ヒョジン、チェ・ジョンヒョプ、チャ・ハギョン他【ジャンル】恋愛、ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】2023年Netflixシリーズ『無人島のディーバ』独占配信中■21. 自閉症の弁護士が大活躍『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』【あらすじ】ソウル大ロースクールを首席で卒業した自閉スペクトラム症の弁護士ウ・ヨンウ。大手弁護士事務所ハンバダへの初出勤の日、回転ドアに手こずるヨンウをハンバダの職員イ・ジュノが助ける。ヨンウは初案件として老夫婦の暴行事件を任され、昔住んでいた家の大家と再会する。上司のチョン・ミョンソクはヨンウの能力を疑うが、ヨンウは天才的な記憶力とひらめきで弁護の鍵をつかむ。【注目ポイント】・視聴率0.9%→17.5% 無名のテレビ局を一気に有名にした大ヒット作・膨大なセリフ量と難しい役を演じるパク・ウンビン・カン・テオ演じるジュノとの恋模様視聴率0.9%→17.5%という驚異の急上昇で、韓国国内外で人気を博した作品。膨大なセリフ量をこなし、難しい役どころを愛らしく演じるパク・ウンビンの演技力は必見です!カン・テオが演じるジュノとの恋も見どころの1つ!【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全16話(約70分)【出演者】パク・ウンビン、カン・テオ、カン・ギヨン、ハ・ユンギョン他【ジャンル】恋愛、ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】2022年Netflixシリーズ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』独占配信中■22. 女であることを隠して王になる『恋慕』【あらすじ】朝鮮時代、世子嬪は男女の双子を産む。だが、双子だとバレると王位継承者になれないため、双子のうち女の子は極秘で宮殿の外に出される。成長した女の子は宮女タミとして暮らすある日、生き別れの双子で王位継承者のフィと出会う。フィはタミに自分の身代わりを頼んで宮殿の外に出るが、誤って矢で射られてしまい、命を落とす。その結果、タミは女であることを隠し、男として双子の兄弟の代わりに生きることになる。【注目ポイント】・女性が王様に! 大胆な設定の時代劇・パク・ウンビン×ロウン 秘められた恋の行方は?・男装もかっこいい パク・ウンビン女性が王様になるという大胆な設定の本作。ロウンが演じるジウンが師匠として、パク・ウンビンが演じるフィを支えることになり、2人の秘められた恋に胸がドキドキします。本作もパク・ウンビンの演技力を存分に堪能できる作品です。【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全20話(約70分)【出演者】パク・ウンビン、ロウン、ナム・ユンス、ペ・ユンギョン他【ジャンル】時代劇、恋愛【韓国放送年/日本配信年】2021年Netflixシリーズ『恋慕』独占配信中■23. ときめきロマンス時代劇『ホン・チョンギ』【あらすじ】先王によって封印された魔王の呪いにより、盲目で生まれたホン・チョンギ。同じ日に生まれたハ・ラムと出会い、仲良くなる。そんな中、雨乞いの儀式をしたラムは魔王を体に封印させられ、視力を失う。その代わりにチョンギの目が見えるようになる。19年後、成長したチョンギは腕のいい画工として、父親の薬代を稼ぐために働く。一方、ラムは朝廷の役人として働くが、王族に恨みを抱く。ある時、チョンギは追っ手から逃げるためラムのかまに入り、2人は運命の再会を果たす。【注目ポイント】・最新技術を生かした見ごたえたっぷりなラブファンタジー・実力派俳優キム・ユジョン×若手人気俳優アン・ヒョソプ・運命に翻弄される2人の恋の行方は?最新のCG技術によって作り上げられたファンタジーの世界が見どころの1つ。また、子役から活躍するキム・ユジョンと、若手人気俳優アン・ヒョソプが主演を務め、日本でも大人気の2人の恋愛模様から目が離せません。【ここで見られる!】U-NEXT/NETFLIX【話数】全32話(約30分)【出演者】アン・ヒョソプ、キム・ユジョン、コンミョン、クァク・シヤン他【ジャンル】時代劇、ラブファンタジー【韓国放送年/日本配信年】2021年/2022年『ホン・チョンギ』 (C) SBS U-NEXTにて配信中■24. 900年生きるトッケビと女子高生の運命的な出会い『トッケビ』【あらすじ】高麗時代、武臣として国に貢献するも謀反の疑いで処刑されたキム・シン。神に不滅の命を与えられ、胸に剣が刺さったままトッケビとして900年以上生きる彼は、自分を無に帰してくれるトッケビの花嫁を捜していた。一方、意地悪な叔母一家と暮らす高校生のチ・ウンタクは、幼い頃から幽霊が見える力を持っていた。19歳の誕生日にウンタクがケーキのろうそくの火を消すと、なぜかトッケビが目の前に現れ…。【注目ポイント】・1度は見てほしい! 不朽の名作ラブファンタジー・心に残る名ゼリフと美しい場面の数々・コン・ユ×イ・ドンウクのブロマンスにも注目「君と過ごした全ての時間はまぶしかった。天気のいい日も悪い日もまあまあな日も」一度聞いたら忘れられない印象的なセリフと、美しい場面の数々。何度見ても面白い不朽のラブファンタジーです。コン・ユとイ・ドンウクのブロマンス(男の友情)も見どころの1つ!【ここで見られる!】Hulu【話数】全16話(約60〜80分)【出演者】コン・ユ、キム・ゴウン、イ・ドンウク、ユ・インナ【ジャンル】ラブファンタジー【韓国放送年/日本配信年】2016年/2017年■25. 異国の地での軍人と医師の恋『太陽の末裔 Love Under The Sun』【あらすじ】軍人のユ・シジンとソ・デヨンは休暇中にバイクの窃盗犯を捕まえ、負傷した窃盗犯は病院に搬送される。シジンたちは彼に盗まれた携帯を取り戻すため病院に行くが、医師のカン・モヨンはシジンたちを悪党だと誤解する。デヨンの恋人のユン・ミョンジュの言葉と防犯カメラの映像により誤解は解ける。シジンはモヨンに傷を治療してもらい、2人は互いに惹かれて…。【注目ポイント】・全女性をとりこにしたソン・ジュンギの軍服姿・胸キュンせずにはいられない 主人公2人の恋愛模様・ときめきを倍増させる魅力的なOSTの数々ソン・ジュンギ除隊後復帰作で、韓国で社会現象を巻き起こした大ヒット作。ソン・ジュンギ演じるシジンの甘いセリフと、胸がときめく場面の数々は必見です。ドラマを彩るOSTも美しく、人気の理由の1つ!【ここで見られる!】U-NEXT【話数】全24話(約40分)【出演者】ソン・ジュンギ、ソン・ヘギョ、チン・グ、キム・ジウォン他【ジャンル】ラブロマンス【韓国放送年/日本配信年】2016年『太陽の末裔 Love Under The Sun』 Licensed by Next Entertainment World (C) 2016 Descendants of the Sun SPC U-NEXTにて独占配信中■26. 息詰まった毎日からの解放『私の解放日誌』【あらすじ】会社から遠い実家に住むヨム・ミジョンは帰りが遅くなり、姉のギジョンと兄のチャンヒと待ち合わせてタクシーで帰る。長時間かけて通勤し、会社では上司に理不尽な指摘をされる上、元彼のせいで多額の借金を抱えたミジョンは、息苦しさを感じていた。家族に借金の事実を隠すため、近所に住みミジョンの父親の仕事を手伝う謎の男ク氏に督促状を受け取ってもらうように頼む。【注目ポイント】・息詰まった毎日から解放されたい ヒーリングドラマ・印象的なセリフと独特の世界観・謎めいた男を演じるソン・ソックの魅力にハマる『マイ・ディア・ミスター 〜私のおじさん〜』の監督、脚本家による本作。人生に疲れている人たちに共感を与えるセリフの数々と物語で、多くの人々の支持を集めました。謎の男ク氏を演じるソン・ソックの魅力的な容姿と演技にも注目!【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全16話(約70分)【出演者】キム・ジウォン、ソン・ソック、イエル、イ・ミンギ他【ジャンル】恋愛、ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】2022年Netflixシリーズ『私の解放日誌』独占配信中■27. 済州島で暮らす人々の物語『私たちのブルース』【あらすじ】済州島で暮らす人々を描いた物語。水産業を営むウニと、ソウルから帰ってきた銀行支店長のハンス。双子の姉を持つ海女のヨンオクと、彼女を愛する船長のジョンジュン。母親を恨むトラック行商人のドンソクと、うつ病を患い息子と離れて暮らすソナ。主人公が各話変わるオムニバス形式で恋人や友達、親子など様々な人間関係が描かれる。【注目ポイント】・イ・ビョンホン、シン・ミナ、キム・ヘジャなど豪華キャストの共演・「一人一人が主人公」 名脚本家が伝える温かなメッセージ・美しい済州島を舞台に描かれる物語特定の人を主人公にするのではなく、毎話違う人物にフォーカスがあてられることで、「自分の人生においては誰もが主人公」という脚本家の温かなメッセージが感じられる作品。個人的には「ヨンオクとジョンジュンそして…」のエピソードが好きです!【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全20話(約60分)【出演者】イ・ビョンホン、シン・ミナ、チャ・スンウォン、ハン・ジミン他【ジャンル】恋愛、ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】2022年Netflixシリーズ『私たちのブルース』独占配信中■28. 幼馴染とのリアルな恋愛を描く『その年、私たちは』【あらすじ】成績が学年最下位の高校生チェ・ウンと1位のクク・ヨンスはドキュメンタリーの撮影で、1か月間一緒に学生生活を送ることに。10年後、2人の映像が再び話題となる中、ヨンスは広告代理店で働き、ウンは画家になっていた。5年間付き合い別れた2人はもう二度と会うことはないと思っていたが、同級生でPDのキム・ジウンが2人のドキュメンタリーをまた撮ることになり…。【注目ポイント】・共感度MAX 20代の男女の恋愛を描く・もう一人のウン ジウンの片思いが切ない・BTS、10cmなど人気歌手たちが参加するOST恋愛のキラキラした部分だけでなく、すれ違いや憎しみなどうまくいかない部分も描かれ、多くの若者から共感を得た本作。ヒロインのヨンスに対するジウンの切ない片思いも見どころの1つ。また、BTSのVや10cmなども参加する豪華OSTがドラマを彩ります。【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全16話(約60分)【出演者】チェ・ウシク、キム・ダミ、キム・ソンチョル、ノ・ジョンウィ他【ジャンル】恋愛【韓国放送年/日本配信年】2021年Netflixシリーズ『その年、私たちは』独占配信中■29. 田舎町での人情と事件を描く『椿の花咲く頃』【あらすじ】未婚の母のドンベクは息子のピルグを連れて田舎町のオンサンに越してくる。居酒屋「カメリア」を開くと男たちのオアシスとして繁盛し、7年目の生活を迎えた。一方、意図せずとも犯人を捕まえる天性の警察官ファン・ヨンシクは、ソウルから地元のオンサンへと赴任する。オンサンで起こった6年前の未解決連続殺人事件の犯人を捕まえようと意気込む中、ヨンシクはドンベクに一目ぼれする。【注目ポイント】・2019年KBS演技大賞で12冠を獲得した大ヒットドラマ・親子愛、スリラー、恋愛など多ジャンルが楽しめる・クールなイメージのカン・ハヌルが熱血警察官に多くの人々に感動を与え、賞を総なめにした名作ドラマ。恋愛だけでなく、親子愛、町の人々の人情なども描かれ、温かみが感じられる作品です。その上、スリラー要素も加わり、最後まで面白いこと間違いなし。クールな役のイメージが多かったカン・ハヌルが演じる、忠清道出身の熱血警察官が魅力的。【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全20話(約60分)【出演者】コン・ヒョジン、カン・ハヌル、キム・ガンフン、キム・ジソク他【ジャンル】恋愛、ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】2019年Netflixシリーズ『椿の花咲く頃』独占配信中■30. 孤独な生活に手を差し伸べてくれる『マイ・ディア・ミスター 〜私のおじさん〜』【あらすじ】建設会社の契約社員で21歳のイ・ジアンは退勤後も皿洗いのバイトをする。だが、借金の返済に追われ、唯一の家族である祖母の施設費用が支払えず、祖母を家に連れてくる。ジアンが通う会社の部長パク・ドンフンはある日、差出人不明の5000万ウォンの商品券を受け取る。翌朝、引き出しにしまったはずの商品券がなくなり、ドンフンは賄賂を受け取った疑いで取り調べを受ける。ドンフンはジアンを不審に思い、彼女に尋ねようとするが…。【注目ポイント】・放送終了4年後に台本集を発売しベストセラー 根強い人気を誇る名作・人間の温かさを描くじわじわ心にしみるストーリー・歌手のイメージと違う IUの演技がすごいドラマの前半は暗い雰囲気ですが、途中で離脱してしまうのはもったいない!最後まで見終えたら必ずベストドラマになっているはずです。孤独だった女性に周りの大人たちが手を差し伸べる姿に、人間の温かみを感じられます。IUの飾らない演技が作品をより魅力的にしています。【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全16話(約75分)【出演者】イ・ソンギュン、IU、コ・ドゥシム、パク・ホサン他【ジャンル】ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】2018年/2019年■31. あの頃の青春を思い出す『二十五、二十一』【あらすじ】1998年、IMF危機の影響でフェンシング部が廃部となり、夢を奪われた高校生のナ・ヒド。裕福な家庭で育つも父親の事業が傾き、大学を休学してバイト生活をするペク・イジン。イジンは新聞配達中にヒドと知り合う。ヒドは国際大会で金メダルを獲ったコ・ユリムに憧れ、フェンシングを続けるため彼女のいる高校に転校を試みる。イジンはクラブでお酒を飲もうとしたヒドを助けるが…。【注目ポイント】・お互いを応援し合うヒドとイジンの関係性・名ゼリフの数々と素敵なエンディング・好きにならずにはいられない ナム・ジュヒョクのまなざしお互いに勇気を与え合うヒドとイジンの関係性が魅力的。印象的な場面や名ゼリフが多く、毎話のエンディングも素敵です。イジンを演じるナム・ジュヒョクの瞳にハマること間違いなし!【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全16話(約80分)【出演者】キム・テリ、ナム・ジュヒョク、ボナ、チェ・ヒョヌク他【ジャンル】青春、恋愛【韓国放送年/日本配信年】2022年Netflixシリーズ『二十五、二十一』独占配信中■32. 新人看護師と患者の日常を描く『今日もあなたに太陽を〜精神科ナースのダイアリー〜』【あらすじ】看護師3年目のチョン・ダウンは師長に勧められ、内科から精神科へ異動する。出勤初日、早速躁うつ病の患者を任されて対応するが、患者に否定する言葉を言ってしまい、ビンタされてしまう。また、肛門外科の医師トン・ゴユンは指の関節を鳴らさずにはいられない強迫性障害に悩み、精神科に通う。だが、ダウンと出会い、自然とその癖をやめられていることに気付き、ダウンのことが気になり始める。【注目ポイント】・「誰もが心の病になり得る」温かいメッセージを伝える作品・患者の世界を最新CGで表現・実力派俳優勢ぞろい パク・ボヨン×ヨン・ウジン精神科病棟の看護師と患者の日常を描いた作品。こういうドラマを作るのは難しいけれど、よく考えて作られていて、見終わった後には温かな気持ちになれます。最新技術で患者の感じる世界が表現されており、視聴者を引き込みます。実力派俳優パク・ボヨンとヨン・ウジンの演技にも注目!【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全12話(約70分)【出演者】パク・ボヨン、ヨン・ウジン、チャン・ドンユン、イ・ジョンウン他【ジャンル】医療、ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】2023年Netflixシリーズ『今日もあなたに太陽を〜精神科ナースのダイアリー〜』独占配信中■33. 女性3人の仕事と恋『恋愛体質〜30歳になれば大丈夫』【あらすじ】脚本家志望のイム・ジンジュはベテラン脚本家のアシスタントとなるも、先生の怒りを買いクビになってしまう。その後、やり手のPDソン・ボムスはジンジュが公募に出した脚本「30歳になれば大丈夫」を読み、ジンジュにドラマ化の話を持ちかける。ジンジュは承諾するものの、ボムスの助監督が7年間付き合っていた元恋人のキム・ファンドンだと知り、やっぱりできないと断るが…。【注目ポイント】・視聴率1.8% でもステイホーム中に話題となり遅れて大人気に・名ゼリフだらけ コメディーだけど奥深い・思わず食べたくなる おいしそうな食事シーン今話題のチョン・ウヒが主演を務める、女性3人が主人公の恋愛ドラマ。笑える場面が多いですが、どこか奥深く、胸に刺さる名ゼリフがたくさん出てきます。ラーメンやチキン、トッポッギなど出てくる料理がどれもおいしそうなのも見どころ!【ここで見られる!】U-NEXT/Prime Video(吹替版)【話数】全32話(約35分)【出演者】チョン・ウヒ、アン・ジェホン、チョン・ヨビン、ハン・ジウン他【ジャンル】恋愛、ヒューマン【韓国放送年/日本配信年】2019年/2020年『恋愛体質 〜30歳になれば大丈夫』 (C)Jcontentree corp. all rights reserved U-NEXTにて配信中■34.ユミと頭の中の細胞の日常を描く『ユミの細胞たち』【あらすじ】(シーズン1)3年前彼氏にこっぴどくフラれて以来、仕事に専念する日々を送っていた32歳のキム・ユミ。同じ会社の後輩チェ・ウギにときめいて眠っていた愛細胞が目を覚ます。だが、ウギとの恋愛は叶わないと知り、ウギの紹介でゲーム会社を経営するク・ウンと会うことに。ユミは乗り気ではなかったが、ウンはユミに一目ぼれする。ユミの恋愛模様を頭の中の細胞たちを通して描く作品。【注目ポイント】・大人気ウェブトゥーン原作 アニメと実写の見事な融合・可愛い細胞たちとユニークな演出・ウン派? ボビー派? ユミの恋の行方は…。物語を通してユミのリアルな恋愛模様が描かれる作品。感情の動きが頭の中の細胞たちを通して表現されるため、ユニークで可愛い!アン・ボヒョン、パク・ジニョンが魅力的な2人の男性を演じているので、どっち派?と考えるのも楽しいです。【ここで見られる!】Prime Video(シーズン1、シーズン2)、U-NEXT(シーズン1のみ)【話数】シーズン1、2 各14話(約60分)【出演者】キム・ゴウン、アン・ボヒョン、パク・ジニョン他【ジャンル】ラブコメディー【韓国放送年/日本配信年】シーズン1 2021年、シーズン2 2022年『ユミの細胞たち』シーズン1 (C)STUDIO DRAGON CORPORATION Prime Videoで見放題配信中■35. 多重人格者と新人医師のヒーリングドラマ『キルミー・ヒールミー』【あらすじ】アメリカで多重人格を治療中だったスンジン財閥の御曹司チャ・ドヒョンは、ドヒョンの別人格シン・セギにより記憶のないうちに飛行機に乗り、11年ぶりに韓国に帰る。新人の精神科医オ・リジンは脱走した患者を捜しにクラブに行き、セギと出会う。乱暴なセギだがリジンの言うことは素直に聞き、セギはリジンを口説く。だが、その後、ドヒョンの人格に戻ったことで、事情を知らないリジンはセギに振られたと思い…。【注目ポイント】・1人7役を演じるチソンの演技力・「私を癒やして」希望が見えるストーリー・妹思いのパク・ソジュンにも注目多重人格を演じ分けるチソンの演技力を存分に堪能できる作品。重いテーマではありますが、コメディー要素や心を打たれる場面もあり、面白いです。妹思いの役を演じる パク・ソジュンにも注目です!【ここで見られる!】NETFLIX【話数】全20話(約60分)【出演者】チソン、ファン・ジョンウム、パク・ソジュン、キム・ユリ他【ジャンル】恋愛、ヒーリング【韓国放送年/日本配信年】2015年以上、今見るべき韓国ドラマ35選を紹介しました!ぜひ参考にして、お気に入りの作品を見つけてみてくださいね。選んだのは…工藤もも子&レタスクラブWEB編集部レタクラコリアチーム工藤もも子/韓国ドラマ視聴歴8年、視聴本数は160本。『美男<イケメン>ですね』を見て韓ドラにハマり、大学在学中に第二外国語で韓国語を専攻。現在は、フリーランスとして韓日字幕翻訳に携わる。